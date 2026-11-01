Только около 15% из 501 опрошенного Deloitte руководителя сообщили о масштабном и скоординированном использовании нескольких ИИ-агентов в своих компаниях. Агентная трансформация, как показывает опрос, остается на ранней стадии.

Unsplash

Еще 43% компаний расширяют использование агентов, а 42% тестируют их небольшое число. Масштабирование идет в сценариях с низким риском, повторяемыми задачами и быстрой окупаемостью: клиентская поддержка, ИТ и разработка.

Почти две трети организаций пересматривают бизнес-модель из-за развития агентного ИИ. Авторы опроса ставят вопрос, останутся ли нынешние модели рабочими, когда агенты изменят структуру затрат и роль людей.

Президент и директор по продуктам Cisco Джиту Пател ожидает, что пересмотру подвергнутся все рабочие процессы. Cisco хочет, чтобы к концу 2027 года 70% ее продуктов целиком писал ИИ. При этом токены останутся дефицитным ресурсом, а вопрос об ответственности за действия агента не решен, отметил Пател.

По его мнению, внедрению мешают сложность и неожиданные расходы. Он добавил, что ИИ-ассистент OpenClaw для автономных процессов быстро освоили технически подкованные пользователи, но для остальных он оказался слишком сложным, и не смог сделать ИИ-агентов широко доступными.

Когда 32 тыс. сотрудников Cisco начали работать с агентами, Пател опасался перерасхода: компания не знала, сколько токенов потребуется, и стоимость росла по мере активного использования. Теперь каждому менеджеру выделен бюджет токенов, а специальное приложение отслеживает потребление.

Менеджеры могут отключить агента, который не дает отдачи. Пател советует давать руководителям инструменты для планирования и контроля расходов и показывать результат на ограниченных ресурсах.

По его оценке, агентная эра — вторая фаза развития ИИ. Первой стал запуск ChatGPT с диалогом на естественном языке, а теперь начинается этап агентов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.