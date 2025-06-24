Депутаты Госдумы рассматривают инициативу, согласно которой банки будут обязаны уведомлять клиентов за 30 дней до уменьшения кредитного лимита по картам. Это решение связано с многочисленными жалобами граждан на внезапное сокращение доступных средств без должного предупреждения, что часто приводит к финансовым затруднениям.

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В последнее время участились случаи резкого снижения кредитных лимитов в крупных банках. Например, 19 июня в приложении ВТБ произошел массовый инцидент — клиенты столкнулись с исчезновением лимитов по кредитным картам, а в выписках отображался отрицательный баланс.

Как выяснилось, банк без предупреждения сократил лимиты. В поддержке пояснили, что «система снижает кредитный лимит для уменьшения кредитной нагрузки».

Согласно действующим нормам, банки обязаны информировать клиентов об изменении лимитов, однако срок и способ уведомления определяются условиями договора. Например, ВТБ уведомляет клиентов в течение суток, а Сбербанк — за 5 дней до изменений.

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Эксперты отмечают, что установление фиксированного срока уведомления поможет защитить интересы заемщиков. В чате поддержки ВТБ клиенты могут оставить претензию на восстановление лимитов — рассмотрение занимает до 10 дней. Некоторые пользователи советуют для поддержания активности карты покупать сертификаты Ozon или Wildberries, которые можно использовать позже.

Центральный банк пока не поддерживает идею законодательного закрепления конкретных сроков уведомления, подчеркивая необходимость сохранения гибкости в управлении кредитными рисками. Однако регулятор рекомендует банкам заранее согласовывать изменения условий с клиентами.

Инициатива находится на стадии обсуждения. В случае ее принятия банковскому сектору придется адаптировать свои процессы под новые требования, а законодателям — разработать механизмы ответственности за нарушение установленных сроков уведомления. При этом, как показывает ситуация с ВТБ, даже существующие нормы о предупреждении клиентов часто не соблюдаются на практике.