Финансовые организации хотят обязать организаторов распространения информации (ОРИ), включая мессенджеры, соцсети и почтовые сервисы, внедрить антифрод-системы на базе искусственного интеллекта, сообщает РБК. Эти системы должны прерывать звонки или переписки при выявлении мошенничества. Требования к системам и критерии мошенничества определит правительство России.

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Это следует из проекта поправок ко второму пакету мер против кибермошенничества, поступивших в Госдуму от Национального совета финансового рынка (НСФР), объединяющего ВТБ, Совкомбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк и другие организации. Комитет Госдумы направил предложения в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ и МВД, рассказали изданию участники рынка.

НСФР также выступил за блокировку по умолчанию звонков от неизвестных номеров, если пользователь не разрешил их прием, и за автоматическую блокировку аккаунтов, если привязанный номер заблокирован за мошенничество. Роскомнадзор должен уведомлять ОРИ о блокировке номера в течение 24 часов, а ОРИ — блокировать аккаунт на 60 дней с возможностью разблокировки по правилам ведомства.

Совет также предложил обязать операторов связи бесплатно передавать банкам данные о мошеннических звонках и СМС, использовать решения голосового антифрода с функцией прерывания звонков, временно блокировать подозрительные входящие звонки на срок до шести часов и выявлять признаки воздействия вредоносного кода в приложениях для денежных переводов.

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Источник РБК уточнил, что анализ коммуникаций будет проводиться с согласия пользователя, что исключает нарушение тайны связи. Несоблюдение требований может привести к замедлению трафика ОРИ.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что операторы не понимают, как разрывать звонки в децентрализованных мессенджерах. По его словам, иностранные сервисы, такие как WhatsApp и Telegram, могут игнорировать требования, ограничиваясь блокировкой по запросам правоохранителей.

Второй пакет мер, представленный в июне, включает возмещение банками и операторами украденных средств, блокировку сайтов с дипфейками и уголовную ответственность за использование ИИ в мошенничестве. Первый пакет, принятый весной, запретил мессенджеры для госорганов и ввел маркировку звонков.