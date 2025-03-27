В Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается изменить один из критериев получения господдержки для предприятий среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере. Нововведение позволит им иметь в штате больше работников, чем предписано нормами о получении такой поддержки.

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Проект разработан в поддержку администрации санаториев и спа-отелей, где требуется сотрудников больше, чем допустимо для попадания в категорию субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и, соответственно, участия в программах поддержки.

Сейчас, чтобы считаться МСП, предприятие должно отвечать следующим предельным значениям:

по размеру дохода от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год — до 120 млн руб. для микропредприятий, до 800 млн руб. для малых предприятий и до 2 млрд руб. для средних предприятий;

по размеру среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год — не более 15 человек у микропредприятий, у малых организаций — 100 человек и у средних — 250 человек.

При этом для средних предприятий в сфере легкой промышленности и в сфере общественного питания уже существуют исключения по предельной численности работников.

Законопроект предлагает установить исключение и в курортной сфере по предельному значению среднесписочной численности работников в размере 1,5 тыс. человек (по аналогии со средними предприятиями общественного питания).

Авторы проекта считают, что его принятие позволит компаниям в этой сфере пользоваться как федеральной, так и региональной поддержкой, оказываемой субъектам МСП, в том числе даст дополнительные возможности для сохранения занятости в отрасли, а также большим продажам путевок за счет участия в тендерах.