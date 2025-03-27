В Госдуме подготовили законопроект, которым предлагается изменить один из критериев получения господдержки для предприятий среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере. Нововведение позволит им иметь в штате больше работников, чем предписано нормами о получении такой поддержки.
Проект разработан в поддержку администрации санаториев и спа-отелей, где требуется сотрудников больше, чем допустимо для попадания в категорию субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и, соответственно, участия в программах поддержки.
Сейчас, чтобы считаться МСП, предприятие должно отвечать следующим предельным значениям:
При этом для средних предприятий в сфере легкой промышленности и в сфере общественного питания уже существуют исключения по предельной численности работников.
Законопроект предлагает установить исключение и в курортной сфере по предельному значению среднесписочной численности работников в размере 1,5 тыс. человек (по аналогии со средними предприятиями общественного питания).
Авторы проекта считают, что его принятие позволит компаниям в этой сфере пользоваться как федеральной, так и региональной поддержкой, оказываемой субъектам МСП, в том числе даст дополнительные возможности для сохранения занятости в отрасли, а также большим продажам путевок за счет участия в тендерах.