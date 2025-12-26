Российский ретейл одежды и обуви переживает масштабную трансформацию. В 2025 году около 20 отечественных брендов полностью свернули офлайн-присутствие, выбрав стратегию работы исключительно через онлайн-каналы или вообще прекратив деятельность на рынке, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные CORE.XP.

Этот тренд стал частью более общей картины: за год в торговых центрах страны закрылось примерно 320 магазинов, половина из которых принадлежала fashion-сегменту. Более 230 точек продаж одежды и обуви исчезли как из ТЦ, так и с улиц.

Среди тех, кто полностью перешел в цифровое пространство, — такие бренды как Face Code, I Am Studio, Inspire Girls и Mollis. Другие игроки, включая Incity, Mai Collection, Noun, Ready! Steady! Go!, Yollo, обувные сети Megatop и Urban Vibes, а также производители белья Deseo и Etam, решили уйти с российского рынка. Для сравнения, годом ранее страну покинули лишь четыре fashion-бренда.

Параллельно многие сохранившие присутствие ретейлеры проводят оптимизацию своих сетей. Компании вроде Desport (бывший Decathlon) и Gloria Jeans целенаправленно сокращают количество торговых точек, закрывая наименее рентабельные объекты. Этой же стратегии следуют 12 Storeez, Avva, LC Waikiki и ряд других игроков, пересматривающих экономику офлайн-продаж.

Особое внимание аналитики уделяют сокращению присутствия международных брендов, которые вышли на российский рынок в 2023–2025 годах. За прошедший период они закрыли 58 магазинов, причем 60% из них располагались в Москве, что свидетельствует о сложностях адаптации в столичном регионе.

Эти изменения уже отражаются на заполняемости торговых площадей. Если в 2024 году доля вакантных площадей в ТЦ снизилась до 5%, то к концу 2025-го показатель вырос до 6,2%.

Эксперты связывают эту динамику с замедлением роста розничного товарооборота, увеличением доли онлайн-продаж и переходом потребителей к более сберегательной модели поведения.