Кризис на рынке торговой недвижимости вынуждает владельцев торговых центров массово перепрофилировать пустующие площади под складские помещения. Согласно данным исследования IBC Real Estate, за январь-октябрь 2025 года объем таких преобразований достиг 587 тыс. кв. м, что в шесть раз превышает показатели всего 2024 года. Это означает, что примерно 15% всего предложения складских помещений в стране теперь приходится на бывшие торговые площади, пишет «Коммерсант».

Freepik

Основной причиной стало резкое ухудшение ситуации в ретейл-сегменте. После ухода международных брендов и сокращения присутствия российских сетей, многие торговые центры столкнулись с катастрофическим падением арендных ставок и ростом вакантности.

Дополнительное давление оказывает стремительный рост онлайн-торговли — покупатели все реже посещают физические магазины, предпочитая делать покупки в интернете. Сохраняющаяся высокая ключевая ставка ЦБ делает кредитование торгового бизнеса малодоступным, что еще больше усугубляет ситуацию.

Отраслевые прогнозы свидетельствуют о дальнейшем ухудшении положения. По данным CMWP, объемы ввода новых торговых площадей в Москве к 2026 году могут сократиться на 70%, а посещаемость действующих торговых центров продолжает неуклонно снижаться. Уровень вакантности в сегменте торговой недвижимости приближается к 10%, что является максимальным показателем за последние годы.

Однако процесс перепрофилирования торговых площадей в склады сталкивается с серьезными техническими и экономическими ограничениями. Архитектура торговых центров изначально не предназначена для складов — нет зон для маневров грузового транспорта, недостаточно развиты системы погрузки-разгрузки, складские операции сложно организовать эффективно.

Кроме того, экономическая целесообразность таких преобразований остается под вопросом, поскольку арендные ставки в перепрофилированных помещениях значительно выше, чем в специализированных складских комплексах класса А.

Тем не менее, определенный спрос на такие площади сохраняется. Наибольший интерес проявляют операторы дарксторов и компании, ориентированные на быструю доставку товаров, для которых важна городская локация объектов.

Особенно активно процесс трансформации идет среди небольших торговых объектов в спальных районах, где альтернативных вариантов использования пустующих площадей практически нет.

Эксперты рынка отмечают, что эта тенденция в среднесрочной перспективе вероятнее всего сохранится. Для многих владельцев торговой недвижимости перепрофилирование становится единственным способом сохранить доходность активов в условиях изменений потребительского поведения и перестройки всего ретейл-рынка.