Сервис GPTZero, который определяет долю ИИ в тексте, меньше чем за четыре года вырос до $30 млн годовой регулярной выручки (ARR) и более 20 млн аккаунтов. Теперь он принадлежит Superhuman, бывшей Grammarly. Сделку стороны согласовали в июне, пишет Fortune. Условия не раскрыты: PitchBook оценивает GPTZero более чем в $88 млн, а источник издания говорит о возврате не менее чем в 10 раз на $13,5 млн, которые компания привлекла за все время.

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Основатели, Эдвард Тиан (26 лет) и Алекс Цуй, дружат со школы в Торонто. Теперь они руководят в Superhuman командой по аутентичности контента. Тиан сделал первую версию GPTZero на зимних каникулах последнего курса Принстона и разместил ее на бесплатной площадке Streamlit.

Через неделю сайт упал из-за наплыва 30 тыс. пользователей. Сам Тиан говорит, что не хотел быть предпринимателем и видел себя журналистом: он работал в команде BBC Eye по расследованиям дезинформации и получил стипендию в группе визуальных расследований New York Times.

Журналистике его учил Джон Макфи, преподаватель Принстона и лауреат Пулитцеровской премии 1999 г. Тиан показал ему версию его статьи, которую написал ИИ. Макфи отверг текст как совсем не свой по стилю. Преподаватель делал упор на процесс: несколько черновиков и правка важны не меньше финальной версии. Детекцию ИИ Тиан считает лишь первой реакцией на более широкие вопросы о том, как пишутся тексты.

Цуй занимался доверием к онлайн-контенту еще до появления GPT. В 2017 г., когда он учился в Калтехе, он с партнерами создал расширение для браузера Open Mind против фейковых новостей. Проект показали команде Facebook** по борьбе с дезинформацией, где Цуй проходил стажировку, и сотрудникам Сената США. Развить успех в полноценный продукт не удалось, однако сейчас Цуй работает техническим директором GPTZero и директором по инженерии в Superhuman.

В январе GPTZero сообщила о более чем 100 вымышленных ссылках в статьях, принятых на конференцию NeurIPS, после чего несколько исследователей публично извинились и исправили работы. По оценке GPTZero, около пятой части всех слов, прозвучавших в речах на 81-й сессии Генассамблеи ООН, были написаны ИИ.

Раунд финансирования стартапа серии A на $10 млн в июне 2024 г. возглавил фонд Footwork. Его сооснователь Никхил Басу Триведи входил в совет директоров GPTZero как единственный внешний член до сделки. Он считает, что продукт компании шире детекции: люди хотят знать, кто написал текст в их ленте.

По его словам, GPTZero почти сразу после инвестиции вышла на прибыль, создала собственную фундаментальную модель и не нуждалась во внешнем капитале. Миссия компании при этом изменилась от сохранения человеческого контента в интернете к сохранению критического мышления.

Около 30 сотрудников GPTZero входят в команду по аутентичности Superhuman. В нее же включен Superhuman Go, ИИ-ассистент, который, по заявлению компании, работает более чем в 1 млн приложений и сайтов.

Набор GPTZero (детекция ИИ и галлюцинаций, проверка плагиата, воспроизведение процесса написания текста) компания добавила на свою платформу. Тиан хочет, чтобы дискуссия ушла от вопроса «ИИ или не ИИ» к авторству, качеству и источникам информации.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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