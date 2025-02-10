Недавнее исследование обнаружило, что даже трехдневная диета, включающая в себя только овощные и фруктовые соки, способна привести к изменениям в микрофлоре кишечника и полости рта, которые могут быть связаны с воспалительными процессами и ухудшением когнитивных функций. В то время как диеты, включающие цельные растительные продукты, привели к более благоприятным изменениям.

Исследователи из Северо-Западного Университета провели эксперимент с тремя группами здоровых людей. Первая группа употребляла только соки, вторая сочетала соки с цельной пищей, а третья группа питалась исключительно цельными растительными продуктами.

У группы, которая употребляла исключительно соки, было отмечено наиболее заметное увеличение уровня бактерий, связанных с воспалительными процессами кишечника. В то же время группа, питающаяся только цельными растительными продуктами, показала более положительные изменения в своем микробиоме. У участников, которые сочетали соки с цельными продуктами, также наблюдались определенные изменения в составе бактерий, но они были менее выраженными, чем в группе, использующей только соки. Эти результаты указывают на то, что потребление соков без клетчатки может нарушить баланс микробиома, что, в свою очередь, может привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья.

«Многие люди считают, что соки полезны для очищения организма, но данное исследование демонстрирует, что это не так, — отметила доктор Мелинда Ринг, старший автор работы и директор Центра интегративного здоровья Ошера при Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета. — Чрезмерное употребление сока с низким содержанием клетчатки может привести к дисбалансу в микробиоме, что может негативно сказаться на состоянии здоровья, провоцируя воспаление и ухудшение работы кишечника».

Приготовление сока из цельных фруктов и овощей приводит к значительной потере клетчатки, которая служит пищей для полезных бактерий, вырабатывающих противовоспалительные вещества, такие как бутират. В отсутствие клетчатки бактерии, питающиеся сахаром, развиваются активнее. Повышенное содержание сахара в соках дополнительно поддерживает рост этих вредных бактерий, вызывая сбой в микробиоме как кишечника, так и ротовой полости. Исследование также указывает на то, что уменьшение потребления клетчатки может негативно сказаться на метаболизме, иммунной системе и даже на психическом состоянии.

В отличие от кишечной микробиоты, которая сохраняет относительно стабильный состав, в микробиоме ротовой полости произошли значительные изменения на фоне диеты, основанной исключительно на соках. Исследователи заметили снижение численности полезных бактерий рода Firmicutes и, напротив, увеличение бактерий рода Proteobacteria, которые связаны с воспалительными процессами.

«Это подтверждает, насколько быстро выбор пищевых продуктов может оказывать влияние на популяции бактерий, важных для здоровья, — отметил Ринг. — Микробиом полости рта, похоже, служит быстрым индикатором воздействия питания». Полученные результаты подчеркивают необходимость провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как пищевые продукты влияют на состав микробиома, особенно у детей, которые часто заменяют фрукты соками.

Исследование подчеркивает, что клетчатка должна занимать важное место в рекомендациях по питанию и в процессе производства продуктов. Поэтому любителям соков разумнее всего смешивать ингредиенты, так, чтобы сохранить клетчатку, или сочетать соки с цельными продуктами для сбалансированного воздействия на микробиом.

Другое исследование, показало, что циклическое изменение веса тела, обычно известное как диета йо-йо, значительно увеличивает риск заболевания почек у людей с диабетом 1 типа. Этот риск остается высоким независимо от индекса массы тела человека (ИМТ) или других традиционных факторов риска.