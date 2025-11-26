Российский девелопмент сосредоточился не только на строительстве, но и на работе со строительными отходами, следует из итогов ежегодного исследования компании «Роквул». Почти все участники рынка — 98% — называют проблему накопления отходов значимой, а большинство видят экономический смысл в рециклинге. Однако переход к массовой переработке до сих пор упирается в инфраструктуру, логистику и регулирование.

Photo by Sigmund on Unsplash

Кроме того, 63% представителей отрасли однозначно считают переработку и грамотную утилизацию отходов со стройплощадки экономически оправданной. Еще 28% скорее верят в экономическую целесообразность рециклинга, чем нет, и лишь 9% крайне сомневаются в этом.

Из позитивного отрасль также отмечает следующее: по данным Росприроднадзора, в 2024 году на переработку отправили 13,6 млн тонн строительных отходов, а это больше, чем годом ранее, как в процентах, так и в абсолютных объемах. Девелоперы стали чаще внедрять собственные программы рециклинга: сегодня такие проекты есть уже у 52% компаний, а среди остальных половина планирует их запуск.

Главный ограничитель остается прежним — финансовая нагрузка. Большинство застройщиков считают переработку затратной, но доля таких ответов постепенно снижается. Одновременно реже упоминаются сложности с законодательством и разрешительной документацией. Но растет число тех, кто сталкивается с нехваткой инфраструктуры, транспортными проблемами и отсутствием единой системы учета отходов.

На заседании «Город будущего без строительных отходов», организованном Ассоциацией менеджеров, «Роквул» и ДОМ.РФ, эксперты отметили: рециклинг в России сегодня в основном ограничивается грунтом и бетоном, хотя повторно использовать можно куда более широкий спектр материалов. Например, заводы «Роквул» уже переработали свыше 2,5 тыс. тонн каменной ваты, возвращая ее в производство как вторичное сырье.

Для развития системы, по мнению профессионального сообщества, нужны новые финансовые инструменты. В ДОМ.РФ предложили механизм льготного финансирования проектов по созданию и модернизации объектов для обращения со строительными отходами — с использованием инфраструктурных облигаций специализированного общества проектного финансирования (СОПФ). Дополнительно обсуждается возможность градостроительных стимулов для тех, кто внедряет раздельный сбор и повторное использование ресурсов.

Практики, которые могут помочь рынку, девелоперы называют довольно конкретно. Наиболее востребованный инструмент — сортировка отходов прямо на стройплощадке. Почти три четверти опрошенных хотят иметь возможность перерабатывать материалы на месте работ, например, с помощью мобильных дробильных установок. Это снижает затраты на логистику и ускоряет процессы.

Эксперты отмечают: поэтапный демонтаж зданий, применение современных технологий разборки, создание условий для возврата максимального объема материалов в оборот — все это должно быть закреплено в нормативах. Без консолидации усилий государства, отрасли и девелоперов достичь цели — довести долю повторного использования до 40% к 2030 году — будет сложно.