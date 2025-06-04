Каждый третий (28%) житель Москвы и Подмосковья за последние пять лет стал больше интересоваться экологией, следует из опроса компании «Роквул» ко Дню эколога (5 июня). При этом 5% опрошенных начали пристальнее следить за деятельностью промышленных предприятий региона, в том числе за соблюдением ими экологических норм, а еще 14% подчеркнули, что эта тема была для них близка всегда. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Главными приоритетами для жителей региона в контексте экологии производства стали сокращение выбросов (57%), вторичная переработка (53%), экономия ресурсов (31%), и использование возобновляемой энергии (21%). Однако 16% опрошенных не считают экологию значимой.

Опрос показал, что 27% жителей Москвы и области выступают за переход крупных предприятий на «зеленую» энергию, а 42% считают, что это улучшит качество воздуха и воды. При этом 18% не осведомлены об альтернативной энергетике.

Чаще всего (51%) респонденты отмечали важность для них экологичности при покупке продуктов питания, но лишь 6% учитывают ее при выборе стройматериалов, несмотря на их долгосрочный экологический эффект.

«Роквул» — производитель решений из каменной ваты (утепление, звукоизоляция, огнезащита и др.) с заводами в четырех регионах России — провела опрос в апреле-мае 2025 года среди 1589 жителей Москвы и Московской области старше 25 лет.



