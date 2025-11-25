Российские девелоперы кардинально меняют подход к рекламе в Telegram. Диджитал-агентство RTA изучило данные МТС Spy Service от 239 компаний за апрель 2024 — июнь 2025 годов и выяснило, что застройщики стали на 25% реже направлять рекламный трафик в свои Telegram-каналы, предпочитая вести аудиторию напрямую на сайты. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Анализ охватил кампании в TG Ads с совокупным объемом данных в 8 млрд показов и общим бюджетом превышающим 1,5 млрд руб.

Начиная с 2025 года заметно изменилось использование посадочных страниц. Девелоперы на 25% сократили перенаправление рекламного трафика в свои Telegram-каналы, переориентируя стратегию на прямое ведение потенциальных клиентов на корпоративные сайты. Этот сдвиг свидетельствует о переходе от тактики наращивания аудитории в мессенджере к фокусу на непосредственные конверсии и продажи.

Исследование выявило парадоксальную ситуацию с размещением рекламы:

— Максимальный объем показов (45%) концентрируется в трех нетематических категориях: игровые каналы (21,3%), экономические (13,8%) и личные блоги (9,3%).

— При этом высококонвертирующие тематические категории — «Интерьер и строительство», «Бизнес» и «Природа» — получают лишь 6,9% от общего числа показов



— Telegram-боты демонстрируют минимальную востребованность как инструмент лидогенерации — их доля в общем объеме показов не достигает и 1%.

Анализ 6,5 тыс. рекламных объявлений позволил выявить наиболее результативные текстовые комбинации. Наивысший отклик аудитории стабильно генерируют связки, включающие ключевые фразы: «квартиры в Москве», «бизнес-класс» и «старты продаж», причем комбинация «квартиры бизнес-класса» демонстрирует максимальную эффективность.

Читайте также Эконометрика 2.0. Как цифровые платформы изменили рекламу

Вместе с тем наблюдается значительная трансформация в использовании визуальных элементов:

— Доля объявлений с фотографиями выросла с 25% в декабре 2024 года до почти 50% к середине 2025 года,

— Популярность видеоформата остается стабильно низкой — около 10% от общего числа показов.

По словам CEO RTA Михаила Белобородова, полученные данные свидетельствуют о растущей зрелости рынка рекламы недвижимости в Telegram, где девелоперы начинают применять более взвешенные и целенаправленные стратегии, оптимизируя ресурсы для достижения максимальной конверсии.