Безработная UX-дизайнер Дженни Лей загорелась идеей создать свою версию идеальной сумочки для походов на работу. Она потратила несколько месяцев на разработку прототипа, прежде чем заказать серийное производство. В первые четыре недели ей удалось продать всего 20 сумок — зато сейчас женщина владеет компанией по производству сумок с оборотом $9 млн в год. Она рассказала CNBC историю своего успеха.

Компания Freja выпускает не только рабочие сумки, но и модели, которые носятся через плечо, а также аксессуары для путешествий. По документам, за последний год 4-летний стартап принес более $9 млн дохода, из которых $2 млн чистой прибыли.

Лей — единственный штатный сотрудник компании наряду с пятью контрактниками. Она считает, что рост ее предприятия стал возможен благодаря лояльности постоянных клиентов, которых привлекает минималистичный дизайн сумок и верность принципам экологической устойчивости.

С самого начала девушка думала, нужен ли миру еще один бренд сумок. «Вряд ли, если действовать так же, как и все остальные, — вспоминает Лэй. — Но если смогу сделать это так, как мне нравится, и вызвать отклик у определенной группы людей… то стоит попробовать, верно?»

В феврале 2019 года Лей готовилась к собеседованию и не смогла подобрать к своему наряду сумку. Одна была слишком маленькой, а в другой не было достаточно внутренних карманов. После собеседования девушка набросала эскиз структурированной сумки с внутренними отделениями для ноутбука и портфеля и достаточно длинным ремешком, чтобы ее можно было надевать на зимнее пальто.

Она влезла в свои сбережения — $300 тыс., вырученные за дропшиппинг, которым она занималась во время учебы в аспирантуре, чтобы заказать прототип за $2 тыс. у производителя образцов в Бруклине. Отправившись к родителям в Китай, Лей посетила фабрики, которые специализируются на производстве веганской кожи и выбрала ту, которая была наиболее коммуникабельной и прозрачной в вопросах условий труда.

По словам Лей, как китаянке ей хотелось, чтобы Freja стала способом показать миру, как может выглядеть «Сделано в Китае». Она заказала у производителя первую партию из 300 сумок, создала сайт, начала маркетинговую кампанию по сбору адресов электронной почты потенциальных покупателей и написала в блоге статьи о ценностях и практике компании. Первая партия товара поместилась у девушки в гостиной, в шеренге картонных коробок.

Продажи провалились. Ей потребовался год, чтобы реализовать запас образцов. Ощущая нехватку финансов, Лей удвоила усилия — заказала вторую партию товара, в которой был представлен другой дизайн сумки, и вложила больше средств в активную рекламу в социальных сетях. «Первые два года все шло очень, очень медленно», — говорит девушка.

В 2022 году Лей наконец продала достаточно сумок, в основном благодаря рекламе в социальных сетях, и получила $1,7 млн годового дохода. Эти деньги, а также два кредита от Shopify она потратила на расширение ассортимента сумок, надеясь пополнить свою целевую аудиторию за счет экологически сознательных работающих женщин.

Результаты не заставили себя ждать. В прошлом году компания Freja заработала $5,3 млн. чистой прибылью. Лей смогла погасить оба кредита Shopify. По ее словам, 2024-й год компания планирует закончить с доходом в $12 млн.

По словам стратега компании Deloitte по вопросам потребительского рынка и индустрии роскоши Кэти Вейр, жесткая конкуренция означает, что для большинства нишевых модных брендов просто выжить — это лучший сценарий. «Сохранять актуальность на протяжении долгого времени очень, очень сложно, особенно в этой индустрии», — добавила она.

Стартапы, которые остаются на плаву, постоянно развиваются, чтобы соответствовать модным тенденциям и желаниям потребителей, отмечает Вейр. Но Лей надеется достичь этой цели. Она проводит мероприятия для повышения лояльности клиентов, выступая в роли наставника в малом бизнесе для других молодых женщин и используя растущий ассортимент стилей сумок, чтобы охватить более широкую аудиторию.

Предпринимательница Джейн Лу рассказала историю, как втайне от родителей бросила учебу и открыла бизнес в их гараже. Теперь, в 38 лет, она управляет онлайн-платформой Showpo, которая, согласно документам, приносит более $100 млн в год.