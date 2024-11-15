Когда Джейн Лу росла, она мечтала каждое утро просыпаться, надевать костюм и идти на престижную работу. В 24 года девушка бросила офисную карьеру и открыла бизнес в гараже родителей. А теперь, в 38, она управляет онлайн-платформой Showpo, которая приносит более $100 млн в год, согласно документам, изученным CNBC.

Лу выросла единственным ребенком в семье иммигрантов. Она переехала в Австралию из Китая в возрасте 8 лет вместе с родителями, не знала английский и была единственным ребенком-иностранцем в ​​школе. По ее словам, ощущение того, что она так сильно отличается от своих сверстников, не давало ей покоя. Соревновательная и целеустремленная по натуре, Лу всегда была отличницей.

Уже на первом курсе университета она получила работу в KPMG, одной из бухгалтерских фирм «Большой четверки». Она проработала там около 2,5 лет, а затем перешла на должность специалиста по корпоративным финансам в Ernst & Young — и все это она совмещала с учебой.

В 2009 году один из друзей Лу обратился к ней с бизнес-идеей: концепцией поп-ап магазина под названием Fat Boye Group, который в итоге стал для нее подработкой. В то время она работала в отделе корпоративных финансов днем, а по вечерам занималась бизнесом.

Она использовала родительский гараж как место для хранения всех принадлежностей для бизнеса, а все остальное свободное время вместе с партнером раздавала визитки, представляла концепцию поп-апа поставщикам и управляла магазином.

В то время мировой финансовый кризис был в самом разгаре, дневная работа Лу становилась все более сложной, поскольку ее любимых менеджеров сокращали. В июне 2010 года она уволилась из корпорации и решила сохранить этот шаг в тайне от родителей. «Я не могла заставить себя сказать родителям, что бросила работу, чтобы продавать одежду в поп-ап магазине», — говорит она.

Поэтому в течение нескольких месяцев она просыпалась рано утром, надевала костюм, завтракала с родителями и отправлялась в город вместе с мамой, как будто все еще работала в отделе корпоративных финансов. После того, как ее мама уходила на работу, Лу шла работать над Fat Boye Group.

Примерно через месяц после того, как Лу уволилась с работы и занялась компанией, ее партнер по бизнесу решила, что со стартапом пора заканчивать. Она сказала, что больше не хочет этим заниматься и быть бедной. На тот момент Лу не хватало уверенности в том, что она сможет вести бизнес самостоятельно, поэтому в июле 2010 года девушка его закрыла.

По словам Лу, у нее было все, к чему они с родителями стремились: финансовая безопасность, хорошая работа, а месяц спустя она оказалась в долгах на сумму около $60 тыс. из-за задолженности по студенческим кредитам, потери денег в бизнесе и многого другого.

Спустя два месяца Лу все еще оставалась без работы и поэтому обратилась к единственному знакомому, который владел бизнесом, в надежде получить должность в его компании. Но вместо того, чтобы позвать Лу на работу, он предложил свести ее с кем-то из его знакомых в сфере онлайн-ритейла модной одежды.

«На третью встречу мы придумали название и концепцию магазина, а потом я вернулась домой и просто создала сайт», — рассказывает она. Новоиспеченные бизнес-партнеры остановились на названии Show Pony, которое в итоге сократилось до Showpo. В те же выходные они провели свою первую фотосессию, нашли поставщиков и уже через неделю сделали первую продажу.

В то время Лу все еще была в долгах, поэтому они не могли позволить себе оплатить услуги традиционного поставщика или маркетинг, и им пришлось применить творческий подход. По словам предпринимательницы, они сделали упор на социальные сети, и это поспособствовало успеху компании.

Ее предыдущий бизнес Fat Boye Group был «облицован в камне» и не мог масштабироваться, поэтому Showpo открывалась как онлайн-платформа. «Это самый лучший бизнес-курс — справляться с трудностями. Я считаю, что именно тогда ты по-настоящему учишься», — отметила Лу.

Примерно через 15 месяцев партнер австралийки по бизнесу решил оставить дело, так как продажи начали снижаться. В декабре 2011 года Лу выкупила вторую часть бизнеса и стала единственным владельцем Showpo. В первый же месяц самостоятельного управления женщина смогла удвоить объем продаж компании до $9 тыс. в месяц, а через два года оборот Showpo достиг $1 млн.

В течение первых двух лет работы над онлайн-магазином Лу все еще держала в секрете от родителей увольнение с работы в сфере корпоративных финансов. Она боялась разочаровать или напугать своих родителей, но в 2012 году компания быстро росла и Лу решилась. Предпринимательница привела родителей в элитный ресторан в Center Point Tower, одном из культовых зданий Сиднея, и рассказала им новость.

«Я сказала им, что куплю им новую машину и собираюсь выплатить их ипотеку, — говорит она. — Они были просто в шоке и не могли поверить, что я просто притворялась, что хожу на работу в корпорацию, хотя на самом деле уволилась оттуда много лет назад». Сегодня Лу — мать двоих детей, а ее муж перешел на постоянную работу в Showpo.

Чтобы заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь, не обязательно работать на престижной должности, уверен эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц. Специалист поделился стратегией, которая поможет даже работнику фастфуда получить свой первый миллион долларов.