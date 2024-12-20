Бухгалтерские фирмы испытывают трудности с внедрением технологий, как показал опрос Rightsworks. Несмотря на то, что 88% организаций считают, что технологии повышают эффективность, 60% сталкиваются с разрозненными системами и отсутствием стандартизированных процессов. Стартап Aiwyn, основанный в 2020 году, предлагает программное обеспечение для автоматизации платежей и счетов-фактур в сфере CPA, улучшая взаимодействие между бухгалтерами и их клиентами.

Aiwyn была основана предпринимателями Пэтом Мореттом и Джастином Адамсом. Во время работы над своим первым стартапом, компанией Digitize.AI, Адамс пережил неприятный опыт с бухгалтерской фирмой. Ему прислали счет через два месяца после продажи Digitize.AI и потребовали, чтобы он отправил чек на почтовый ящик в Пенсильвании.

В своем посте на LinkedIn Адамс подчеркнул, что остался недоволен уровнем обслуживания клиентов. Он задумался о том, почему одна из лучших бухгалтерских фирм предоставляет такой некачественный сервис и почему процесс оплаты настолько сложен.

Несмотря на то что после продажи Digitize.AI Адамс, как он сам выразился, чувствовал себя «совершенно разбитым», он решил позвонить Моретту, и они начали обсуждать идеи, которые в дальнейшем легли в основу Aiwyn.

Сегодня компания насчитывает около 80 сотрудников, а ее выручка в 2023 году, по словам Адамса, составила $8 млн. Компания обслуживает примерно 130 из 500 ведущих бухгалтерских фирм.

Исследование Verified Market Research показывает, что рынок программ для бухгалтерского учета вырастет с $1,29 млрд в 2024 году до $2,36 млрд к 2031 году. 93% бухгалтеров считают, что использование технологий поможет выжить в условиях высокой инфляции и процентных ставок.

Получив финансирование в размере $113 млн от KKR и Bessemer Venture Partners, Aiwyn разрабатывает платформу «комплексную» платформу для управления бухгалтерией, а также приложение, ориентированное на работу с налогами.

Общая сумма инвестиций выросла до $127 млн. «Aiwyn нацелена на то, чтобы помочь компаниям, предоставляющим бухгалтерские услуги оптимизировать их внутренние процессы и взаимодействие с клиентами», — отметил Адамс в своем заявлении.

По его словам, стартап предлагает усовершенствовать операционное управление, «начиная с CRM-систем и заканчивая учетом, устанавливая новые стандарты клиентского сервиса».

Аналитики платформы hh.ru и банка для предпринимателей и предприятий «Точка» сообщили об увеличении спроса среди работодателей на специалистов в области бухгалтерского учета. На российском рынке труда с 2014 года он вырос на 318% и на 33% за последние два года.