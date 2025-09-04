Девять из десяти россиян хотя бы раз отправились в путешествие летом 2025 года, следует из исследования сервиса бронирования отелей Отелло от компании 2ГИС. Почти половина (47%) из них ездили отдыхать несколько раз, в основном два-три раза. Большинство респондентов выбрали длительный отпуск с пляжным отдыхом, но популярны оказались и короткие выезды.

Unsplash

Среди тех, кто предпочел продолжительный отдых, 51% ездили с семьей и детьми, 39% — с партнером, а 19% — с друзьями. Продолжительность отпуска у 52% составила 8–14 дней, у 32% — неделю, у 16% — более двух недель.

В топе форматов — пляжный отдых (49%), экскурсии (46%) и городские прогулки (45%), за ними следуют активный туризм (22%), отдых на природе и гастрономический туризм (по 20%).

Планирование шло заранее: по 33% готовились за один-два или три-пять месяцев, 18% — за полгода, а лишь 16% — менее чем за месяц. Самостоятельно организовывали отпуск 53%, через туроператоров — 13%, комбинировали обва варианта — 19%.

Для коротких поездок на 1–4 дня друзья составляли компанию чаще (30%), чем при длительных, хотя лидировали все равно семья (48%) и партнер (40%).

Для большинства (55%) короткое путешествие просто стало сменой обстановки. Многие (43%) провели время на природе (43%), еще 40% увлеклись гастротуризмом. Больше трети (39%) отдыхали от городского шума и суеты, а 28% посещали различные выставки и экскурсии.

Внутренний туризм преобладал. Так, 77% выбрали регионы России, 22% — зарубежье. В топе внутренних направлений — Краснодарский край (29%), Санкт-Петербург и Республика Алтай (по 11%), Москва и Золотое кольцо (по 10%). За границей лидировали Турция, Египет, Китай, Абхазия и ОАЭ.