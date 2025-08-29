Самым дорогим бронированием у россиян, по данным сервиса OneTwoTrip, стал отдых в Италии на 1,91 млн руб. за 14 дней. В России первенство за Адлером с суммой 1,449 млн руб. за 11 дней. Подробности — в распоряжении «Инка».

Xavier Coiffic, Unsplash

В зарубежном топе лидирует группа из четырех человек, включая ребенка, которая выбрала четырехзвездочный отель в итальянском приморском Форте-деи-Марми. За две недели с включенными завтраками они заплатили 1,91 млн руб. Второе место занял шестидневный визит трех туристов в Париж: проживание в пятизвездочном отеле-замке без питания обошлось в 1,51 млн руб.

Еще одна семья из четырех человек, включая ребенка, разместилась на неделю в пятизвездочном отеле в Белеке по системе «все включено» за 1,22 млн руб. Одинокий путешественник провел восемь дней в лондонской пятизвездочной гостинице без питания, потратив 1,215 млн руб. Замыкают список двое россиян, отдыхавших неделю в Каннах в пятизвездочном отеле без питания за 1,082 млн руб.

Среди отечественных направлений лидирует Адлер. Там семья из трех человек с ребенком остановилась в пятизвездочном спа-отеле на 11 дней с завтраками на 1,449 млн руб. Группа из восьми человек выбрала недельный отдых во Владивостоке в пятизвездочном отеле без питания за 755 тыс. руб.

Тройку лидеров замыкает Анапа: три человека провели шесть дней в пятизвездочной гостинице по системе «все включено» за 696 тыс. руб. В Санкт-Петербурге компания из трех туристов разместилась на 16 дней в пятизвездочном отеле с завтраками за 575 тыс. руб. В Москве аналогичная группа отдохнула 15 дней в четырехзвездочной гостинице с завтраками за 405 тыс. руб.