Девять лет назад редакция «Инка» попросила 41 предпринимателя рассказать всего одним предложением о своем главном достижении за год. Тогда никто не думал, что спустя почти десятилетие этот материал превратится в настоящую капсулу времени. Мы решили открыть архив, снова найти наших героев и посмотреть, куда их привела предпринимательская жизнь.

Из 41 участника первого материала нам удалось получить новые ответы от 13 предпринимателей. Судьбы остальных редакция восстановила по открытым источникам, публикациям, корпоративным данным и интервью. В результате получилась не просто подборка обновлений, а большой портрет российского предпринимательства, пережившего девять очень разных лет.

За это время многое изменилось. Кто-то продал компанию и начал новый бизнес, кто-то полностью сменил профессию, некоторые уехали строить международные проекты, а отдельные герои продолжают развивать тот же бизнес, только уже совсем в другой реальности. По нашим подсчетам, восемь героев полностью или частично вышли из своих компаний, 19 сегодня работают за пределами России, четверо закрыли бизнес, а 20 продолжают развивать проекты, с которыми мы познакомились еще в 2017 году.

Среди героев исследования — основатели Skyeng, Bubble, «Партии еды», «Профи.ру», DOC+, Ecwid, Wheely, Bitfury, CarMoney, Vinci, «Право.ру» и десятков других компаний. Многие не просто рассказали, что произошло с их бизнесом, но и ответили на вопрос, какой совет они дали бы себе образца 2017 года.

Когда мы начали собирать этот материал, нам казалось, что увидим прежде всего последствия кризисов, пандемии, технологических революций и смены рынков. Но выяснилось, что почти все истории объединяет одна мысль: предпринимательство стало гораздо менее предсказуемым, а способность постоянно адаптироваться превратилась едва ли не в главное конкурентное преимущество.

Для нашей редакции этот проект — еще и возможность посмотреть на собственную историю. Большинство деловых медиа показывают бизнес в моменте. Мы же смогли проследить почти десятилетний путь людей, о которых писали в самом начале их большого пути, и увидеть, насколько неожиданными могут быть предпринимательские траектории.

Полную версию исследования можно прочитать на сайте «Инка». В нее вошли истории всех 41 предпринимателя, их новые ответы, инфографика и попытка честно ответить на вопрос, что на самом деле происходит с бизнесом, если смотреть на него не через квартальный отчет, а через девять лет.

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