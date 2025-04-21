Подход к приготовлению еды не должен вызывать стресса, убеждена сертифицированный американский диетолог и автор кулинарных книг Кайли Сакайда. Например, она советует иметь под рукой консервированные и замороженные продукты. Диетолог также рассказала, чем питается сама, когда мало времени на готовку.

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Чтобы практиковать питание без стресса, необходимо упростить планирование и приготовление пищи, говорит Сакайда. Она рекомендует увеличить потребление клетчатки и воды в течение дня, а также использовать консервированные и замороженные продукты, чтобы не тратить много времени на приготовление.

«Поймите, что один прием пищи не сделает и не сломает ваш прогресс и что нам не нужно постоянно напрягаться, чтобы питаться идеально», — говорит диетолог. При этом она рекомендует проконсультироваться с врачом по вопросам конкретной диеты.

Недавно выпущенная кулинарная книга Сакайды So Easy So Good предлагает рецепты сбалансированного питания. Она рассказывает, что ест сама, чтобы практиковать питание без стресса.

«Моя диета определенно разнообразна. Я стараюсь включать смесь как животных, так и растительных белков. Конечно, я стараюсь стремиться к сбалансированной тарелке, насколько это возможно», — рассказывает эксперт.

«Однако я не могу придерживаться такого подхода ко всем приемам пищи, поскольку понимаю, что для меня это нереально, — добавляет она. — Я стараюсь сделать так, чтобы завтрак и обед были максимально удобными».

Вот как выглядит типичный завтрак, обед и ужин Сакайды.

Завтрак: смузи или сытная овсянка, обычно быстрого приготовления.

смузи или сытная овсянка, обычно быстрого приготовления. Обед: лапша, салаты или роллы.

лапша, салаты или роллы. Закуски: клетчатка и полезные жиры, такие как попкорн и жареный нут, морковь с творожным соусом или яблоки с арахисовым маслом.

клетчатка и полезные жиры, такие как попкорн и жареный нут, морковь с творожным соусом или яблоки с арахисовым маслом. Ужин: тофу, курица, говядина или рыба с белым или коричневым рисом и овощами.

Сакайда планирует свои блюда заранее, чтобы сделать процесс приготовления пищи более легким. Она считает, что многие сейчас перегружены и приходится думать, что приготовить на скорую руку.

«Я советую людям собирать рецепты, а затем записывать все ингредиенты, как если бы вы собирались идти в магазин», — говорит она.

«Кроме того, меняйте ингредиенты, которые похожи друг на друга. Если вы готовите по рецепту, в котором есть и шпинат, и капуста, а в другом рецепте используется только капуста, вы определенно можете просто купить капусту, если хотите сэкономить деньги или попытаться использовать все свои ингредиенты», — заключает диетолог.