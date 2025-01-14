Пища, которую люди едят каждый день, влияет на настроение, вес и даже сон. Многие задумываются о смене рациона, чтобы улучшить свое здоровье и благополучие. US News & World Report стремится облегчить эту задачу, ежегодно составляя рейтинг самых здоровых способов питания. Компания поделилась с CNBC лучшей диетой на 2025 год.

«Если ваша цель — контролировать свой вес в долгосрочной перспективе и питаться здоровой пищей, попробуйте одну из этих научно обоснованных диет, которые действительно работают», — заявляют они.

Группа, состоящая из 69 экспертов по диетам и питанию составила рейтинг диет на основе следующих критериев:

питательная полноценность;

риски и преимущества для здоровья;

долгосрочная устойчивость;

эффективность, подтвержденная доказательствами.

В список вошли 38 диет. На первом месте оказалась средиземноморская диета.

Этот режим питания часто оказывается на верхних позициях в списках лучших диет US News & World Report. Это связано с тем, насколько полезным для здоровья может быть соблюдение этой диеты. Она состоит в основном из растительной пищи, благоприятна для диабетиков и полезна для сердца. Также известно, что средиземноморская диета помогает снизить вероятность развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2-го типа.

При соблюдении средиземноморской диеты в рацион должны входить фрукты, овощи, цельнозерновые, бобы, орехи, полезные жиры, рыба, птица. При этом нужно с осторожностью и ограничениями употреблять сладости, обработанные продукты и красное мясо.

Средиземноморская диета — не единственная, которую выделяют эксперты. Вот топ-10 лучших диет на 2025 год по версии US News & World Report:

Средиземноморская диета;

Диета DASH;

Флекситарианская диета;

Диета MIND;

Диета клиники Майо;

Диета TLC;

Диета при менопаузе;

Противовоспалительная диета доктора Вайля;

Волюметрическая диета;

Диета клиники Кливленда.

Многие люди стараются найти для себя лучший режим питания. Но для пожилых людей ввиду особенностей здоровья это особенно сложно. Американские ученые выяснили, какие диеты снижают риск смертности, а также больше всего подходят для людей пожилого возраста.