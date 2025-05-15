Профессия digital-маркетолога в России демонстрирует устойчивый рост популярности, которая увеличилась втрое за последние шесть лет, свидетельствуют результаты комплексного исследования Московского креативного техникума (МКТ), основанного на данных ведущих рекрутинговых платформ hh.ru и SuperJob. В то же время наблюдается снижение интереса к более узким специализациям: количество резюме интернет-маркетологов сократилось на 27% (с 526 до 386), а SMM-специалистов — на 13% (с 2 020 до 1 762). Подробности исследования — в распоряжении «Инк.».

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Ситуация на рынке труда подтверждает тренд на универсальных специалистов широкого профиля. Digital-маркетолог сегодня выполняет функции стратега, объединяя компетенции интернет-маркетинга, SMM, аналитики и управления всеми digital-каналами продвижения.

При этом дефицит таких специалистов сохраняется: по данным hh.ru за январь — февраль 2025 года, на 171 вакансию приходится всего 399 резюме (конкуренция два человека на место). Для сравнения, среди интернет-маркетологов этот показатель составляет четыре человека на вакансию (2 818 резюме на 622 позиции), а среди SMM-специалистов достигает пяти человек на место (10 519 резюме на 2 105 вакансий).

Заработные платы отражают существующий дисбаланс спроса и предложения. Согласно анализу МКТ на основе данных «ГородРабот.ру» и hh.ru, Digital-маркетологи получают в среднем 115 тыс. руб. по России и 141 тыс. руб. в Москве, интернет-маркетологи — 84 тыс. руб. по РФ (на 36% меньше) и 107 тыс. руб. в столице (на 31% меньше), а SMM-специалисты — 48 тыс. руб. по стране (на 140% меньше) и 64 тыс. руб. в Москве (на 122% меньше).

По словам научного руководителя программы Digital-маркетинг в МКТ Альберта Усманова, современные работодатели особенно ценят практические навыки. При текущем кадровом дефиците приоритет получают специалисты, уже умеющие работать с инструментами, запускать кампании и демонстрировать измеримые результаты.

Профессиональные требования к digital-маркетологам существенно расширились. Теперь в обязательный набор компетенций входят:

мобильный маркетинг;

работа с новыми медиаплатформами (в России это, в частности, TikTok, Telegram);

разработка креативных кампаний;

управление контент-продвижением;

продакт-маркетинг;

применение ИИ-технологий для генерации контента и аналитики.

По прогнозам Минтруда, дефицит квалифицированных digital-специалистов сохранится в среднесрочной перспективе. Роль digital-маркетологов будет только возрастать на фоне ускоряющейся цифровизации и развития креативных индустрий, что делает эту профессию одной из самых перспективных карьерных траекторий в ближайшие годы.