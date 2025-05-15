Совместный анализ НИУ ВШЭ и «СберИндекс» показал, что торговля, развлечения и общественное питание занимают лидирующие позиции по доходам в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Данные исследования, проведенного экспертами, свидетельствуют о значительной роли этих отраслей в экономике.

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Социальная значимость сектора МСП заключается в создании рабочих мест для людей с разным уровнем квалификации и опытом, что способствует снижению безработицы и повышению уровня жизни в регионах. Кроме того, малый и средний бизнес расширяет ассортимент товаров и услуг, доступных населению.

Анализ данных за 2020-2024 годы выявил существенный потенциал роста доходов в различных сферах. Например, в апреле 2024 года в секторе информации и связи средняя заработная плата в МСП достигала 118 тыс. руб.

При этом в наиболее востребованных отраслях, таких как гостиничный бизнес и общественное питание, наблюдается увеличение разрыва в доходах. Это может указывать на возможность высококвалифицированных специалистов и успешных компаний значительно увеличивать заработки.

Коэффициент фондов, отражающий разницу в доходах между 10% самых богатых и 10% самых бедных, варьируется от 8,5 раза в электроэнергетике до 24,4 раза в торговле. Это свидетельствует о перспективах роста прибыльности бизнеса во всех сегментах МСП.

Авторы исследования подчеркивают, что сфера услуг, особенно ориентированная на конечного потребителя (торговля, гостиничный бизнес, общественное питание, развлечения), демонстрирует наибольшую востребованность. Это подтверждает важность внутреннего спроса для российской экономики, где МСП выступает ключевым драйвером, обеспечивающим население необходимыми товарами и услугами.

Аналитики также отмечают, что на уровень доходов в секторе МСП влияет гибкость занятости. Наряду с квалификацией и эффективностью работы, это может объяснять различия в заработках.

Предприниматели и сотрудники ценят возможность самостоятельно регулировать график и условия труда, что позволяет адаптироваться к изменениям на рынке. При этом доходы в МСП зачастую конкурентоспособны и в некоторых случаях превышают заработки на крупных предприятиях.

Государственная поддержка, направленная в последние годы на развитие обрабатывающей промышленности и ИТ-сектора, доказала свою эффективность. Несмотря на экономические вызовы, сектор МСП не только избежал серьезного спада, но и сохранил потенциал для дальнейшего роста.