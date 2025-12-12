Disney направила Google официальное уведомление о нарушении авторских прав, обвинив компанию в использовании ее контента «в огромных масштабах» для обучения ИИ-моделей и последующем распространении «копий охраняемых произведений», пишет портал ArsTechnica.

Freepik

Особое беспокойство студии вызывает интеграция ИИ-инструментов в YouTube, где такие системы, как Veo AI, могут массово генерировать видео с участием Микки Мауса, героев «Звездных войн» и всей плеяды культовых персонажей.

Ирония ситуации в том, что Disney одновременно ведет две диаметрально противоположные стратегии. С одной стороны, ее юристы атакуют Google за нелицензированное использование контента. С другой — сама студия только что инвестировала $1 млрд в OpenAI и подписала трехлетнее соглашение, впервые в истории разрешающее использование более 200 персонажей Disney, Pixar, Marvel и «Звездных войн» для создания ИИ-контента через нейросеть Sora.

Это создает прецедент контроля от Disney: определенные компании получают право на использование, в то время как другим это будет запрещено.

Ответ Google звучит как дипломатичный вызов: компания напоминает о «давних и взаимовыгодных отношениях» с Disney, одновременно намекая, что использовала лишь общедоступные данные. Этот спор выходит далеко за рамки обычного юридического разбирательства — он ставит фундаментальный вопрос о том, как авторское право должно работать в мире, где ИИ учится на всем, что есть в открытом доступе.

Фактически мы наблюдаем рождение новой экосистемы ИИ-контента по модели стриминговых сервисов. Скоро пользователям, возможно, придется выбирать: создавать изображения с Моаной через OpenAI (имеющую лицензию Disney) или искать альтернативы для других франшиз. Disney же получает рычаги влияния — возможность контролировать не только официальный контент, но и пользовательскую креативность в цифровую эпоху.

Эта битва определит, останется ли генеративный ИИ относительно свободным пространством или превратится в лоскутное одеяло из лицензионных зон, где каждая вселенная принадлежит своему «официальному» технологическому партнеру.