Компания Walt Disney впервые за 15 лет анонсировала строительство нового тематического парка. Курортный комплекс Disneyland Abu Dhabi станет седьмым по счету в мире и первым на Ближнем Востоке. Это решение принято на фоне сильных финансовых показателей второго квартала и подчеркивает важность парков для Disney, которые в 2024 финансовом году составили 59% операционного дохода компании.

CNN

Несмотря на небольшое снижение посещаемости внутренних парков в прошлом году, Disney сообщила о возобновлении роста в США и увеличении выручки в первом квартале текущего года. Однако международные парки, особенно в Китае (Шанхай и Гонконг), столкнулись с падением посещаемости и продаж из-за торговых войн. Новый парк в Абу-Даби рассматривается как стратегический шаг для укрепления международных позиций и диверсификации рисков.

Проект будет реализован в партнерстве с компанией Miral из Абу-Даби, которая возьмет на себя полное развитие, строительство и управление курортом. Disney Imagineers возглавят креативный дизайн и операционный надзор.

Планируется, что первоначальный проект, который откроется в начале 2030-х, будет включать один тематический парк и несколько отелей. Выбор Абу-Даби обусловлен доступом к потенциальной аудитории в 500 миллионов человек в регионе, включая 1,4 миллиарда жителей Индии, для которых новый парк будет ближе, чем аналоги в Шанхае или Гонконге.

Курорт разместится на острове Яс, где уже существуют другие развлекательные объекты, такие как SeaWorld, Yas Waterworld и Warner Bros. World. Остров Яс находится в 20 минутах езды от центра Абу-Даби и в 50 минутах от Дубая. Ожидается, что Disneyland Abu Dhabi станет якорным проектом, привлекающим туристов на остров.

Новый парк обещает стать самым технологически продвинутым из всех курортов Disney. Замок, традиционно являющийся центром каждого парка, будет отличаться от сказочных прототипов и получит футуристический дизайн в виде спиралевидной кристаллической структуры.

Это также будет первый курорт Disney, расположенный непосредственно на набережной. Компания планирует использовать передовые технологии, такие как Unreal Engine, для создания иммерсивных аттракционов. Сообщается, что образы из фильмов и игр будут перенесены непосредственно в парк.