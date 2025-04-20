Пэрис Хилтон является не только звездой реалити-шоу «Простая жизнь», но и основателем и генеральным директором 11:11 Media, глобальной развлекательной компании нового поколения, которая выпускает альбомы, телешоу, книги и потребительские товары.

«Я хочу построить следующий Disney, — заявила 44-летняя Хилтон на недавнем саммите Changemakers Summit 2025 в Лос-Анджелесе. — То, как Боб Айгер видит Disney, — это то, как я вижу медиа 11:11, где они действительно объединяют коммерцию и сообщество и выстраивают целую экосистему, которая включает в себя все: от телевидения до видео, аудио, продуктов и метавселенной».

Среди последних проектов Хилтон — линия средств по уходу за кожей, кулинарное шоу на Netflix, повторный запуск «Простой жизни» с Николь Ричи на канале Peacock, предстоящий подкаст о трукрайм, новое анимационное детское шоу и постоянные появления в рекламных роликах Sonic и Crocs.

Она сказала, что роль «ботаника под прикрытием» подтолкнула ее к тому, чтобы быть в авангарде технологий, в том числе исследовать метавселенную и провести в 2021 году собственное мероприятие «Парижский мир» на Roblox, а ее СДВГ — это «суперспособность», позволяющая ей заниматься множеством вещей одновременно.

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Хилтон отдает должное своей семье за ​​то, что она привила ей трудолюбие, которое помогло ее прадеду Конраду Хилтону основать Hilton Hotels, а его сыну Баррону — привести империю к успеху.

«Бизнес — это то, что у меня в крови, — говорит она. — Я всегда хотела построить что-то самостоятельно».