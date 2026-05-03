По данным источников Walt Disney Company, топ-менеджмент компании обсуждает создание единого цифрового продукта, который объединит разрозненные мобильные сервисы и превратит Disney+ в центральную точку взаимодействия с брендом.

Речь идет о так называемом «суперприложении» — платформе, где пользователи смогут одновременно смотреть фильмы, бронировать билеты в парки, покупать товары и даже играть в игры.

Инициатива исходит от нового генерального директора Джош Д’Амаро, который стремится устранить внутреннюю фрагментацию сервисов и упростить пользовательский опыт.

План предполагает интеграцию Disney+ с существующими приложениями, включая сервисы парков и круизного направления, в единый продукт, который внутри компании уже называют «суперприложением».

Как отмечается, идея заключается в том, чтобы сделать стриминг не просто площадкой для просмотра контента, а цифровым центром всей экосистемы Disney — от развлечений до офлайн-опыта.



При этом сама концепция не новая: компания уже более десяти лет рассматривает возможность создания единого приложения или подписочной модели по аналогии с Amazon Prime.

Если проект будет реализован, Disney фактически приблизится к модели азиатских суперприложений, где один сервис объединяет контент, коммерцию и сервисные функции — но в масштабе глобального медиахолдинга.

