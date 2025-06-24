Компания Disney усиливает юридическую борьбу с ИИ-компаниями, которые без разрешения используют ее персонажей, защищенных авторским правом. Главный юрисконсульт Disney Орасио Гутьеррес заявил, что недавний иск против генератора изображений Midjourney — это только начало широкой кампании по защите интеллектуальной собственности в эпоху генеративного искусственного интеллекта.

Проблема заключается в несанкционированном использовании популярных персонажей, таких как Дарт Вейдер, для обучения и работы ИИ-моделей. Disney выбрала Midjourney для первого иска после того, как стартап проигнорировал неоднократные просьбы удалить соответствующий контент. Хотя Midjourney значительно меньше гигантов вроде OpenAI или Google, Disney стремится создать юридический прецедент, прежде чем переходить к более крупным игрокам.

Disney, с одной стороны, подает иски против нарушителей, а с другой — активно изучает возможности партнерства с ИИ-фирмами. Уже сейчас ведутся переговоры с OpenAI о возможном сотрудничестве. Кроме того, Disney лицензировала голос Дарта Вейдера для чат-бота в видеоигре Fortnite. Эта стратегия показывает, что компания не хочет повторять ошибок прошлого, когда Голливуд в основном боролся с новыми технологиями, а не адаптировался к ним.

Disney стремится сохранить полный контроль над коммерциализацией своей интеллектуальной собственности. Компания добивается юридической ясности до того, как суды и Конгресс потратят годы на выработку стандартов «добросовестного использования» при обучении ИИ. Это позволит Disney самой решать, кто, как и на каких условиях может использовать ее персонажей, открывая новые лицензионные возможности.

К инициативе Disney присоединилась компания Comcast, материнская компания NBC Universal. Однако другие крупные студии, такие как Paramount Global и Warner Bros. Discovery, не стали участвовать в иске из-за внутренней реструктуризации. Netflix и Amazon также выбрали другие стратегии. Эта кампания разворачивается на фоне опасений, что правительство США может встать на сторону технологических компаний в их конкуренции с Китаем, оставив создателей контента без должной защиты.