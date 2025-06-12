Disney и Universal подали в суд на известный стартап в области искусственного интеллекта за нарушение авторских прав, тем самым включив Голливуд в набирающий обороты конфликт вокруг генеративного ИИ. Иск против Midjourney стал первым случаем, когда крупные студии обратились в суд из-за изображений, созданных искусственным интеллектом.

Фото: nytimes

В 110-страничном иске утверждается, что Midjourney «присвоила бесчисленное количество» защищенных авторским правом работ для обучения своего ПО, которое позволяет пользователям создавать изображения (а вскоре и видео), «откровенно копирующие известных персонажей Disney и Universal».

«Midjourney — это воплощение бесплатного использования чужого контента и бездонная пропасть плагиата», — заявили компании в иске, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса.

Иск против Midjourney показывает, что Disney и Universal — две самые влиятельные традиционные медиакомпании — выжидали подходящего момента. Хотя в иске подробно описываются нарушения, связанные с такими персонажами, как Дарт Вейдер, Миньоны, принцессы из «Холодного сердца», Шрек и Гомер Симпсон, документ звучит как предупреждение всем компаниям, работающим с ИИ.

Студии назвали кражу контента генеративным ИИ проблемой, которая «подрывает основы авторского права в США — системы, обеспечивающей лидерство Америки в кино, телевидении и других творческих сферах». По данным Ассоциации кинокомпаний (MPA), американская кино- и телеиндустрия обеспечивает 2,3 миллиона рабочих мест и выплачивает $229 млрд зарплат ежегодно.

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Согласно иску, Disney направила Midjourney уведомление о прекращении нарушений в прошлом году, но компания лишь подтвердила получение, не предприняв действий. Universal отправила аналогичное уведомление в прошлом месяце и также не получила ответа.

В иске требуются компенсации, но точная сумма не указана. Disney и Universal также хотят, чтобы суд запретил Midjourney запускать сервис генерации видео без мер защиты авторских прав.

Midjourney — один из самых популярных генераторов изображений по текстовому запросу: пользователи вводят описание, и бот выдает картинки за секунды. В 2023 году выручка компании составила около $300 млн против $50 млн в 2022-м.

Стартапы в области ИИ, такие как Midjourney, обучают свои алгоритмы на данных, собранных из интернета и других источников, часто без выплаты вознаграждения авторам. Это уже привело к судебным искам от писателей, художников, звукозаписывающих компаний и новостных организаций.