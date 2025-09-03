Walt Disney согласилась выплатить $10 млн для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC) о том, что компания собирала персональные данные детей на YouTube без уведомления родителей и их согласия, сообщает Reuters.

Kin Li, Unsplash

FTC заявила, что Disney не пометила некоторые видеоролики на YouTube как предназначенные для детей, когда загружала их на платформу.

В иске утверждается, что неправильная маркировка позволила Disney собирать через YouTube данные зрителей детских видео младше 13 лет и использовать их для целевой рекламы, нарушая правила США о защите конфиденциальности детей в интернете. Согласно этим правилам, сайты, приложения и онлайн-сервисы для детей обязаны уведомлять родителей о сборе личной информации и получать их согласие.

Судебное постановление обязывает Disney «внедрить программу определения аудитории, чтобы правильно классифицировать видеоролики как предназначенные для детей, когда это необходимо».

«Соглашение касается только части контента на YouTube и не затрагивает цифровые платформы, принадлежащие Disney», — заявил представитель компании. Он добавил, что Disney всегда соблюдает высокие стандарты защиты детской конфиденциальности и продолжит инвестировать в соответствующие инструменты.