Сотрудники Microsoft начали делиться информацией о своих зарплатах, бонусах и акционных вознаграждениях в общей таблице, где уже более 850 записей. Издание Business Insider (BI) получило к ней доступ и проанализировало данные.

Unsplash

BI изучил около 300 записей от людей, называвших себя инженерами-программистами, исключил уровни (ступень во внутренней иерархии компании) с менее чем тремя записями и аномально высокие значения.

Доход сотрудников Microsoft состоит из нескольких составляющих. Base pay — базовая зарплата. Cash bonus — бонус в денежной форме. Bonus percentage — процент от зарплаты, выплачиваемый в денежной форме и опционах. Stock Award — часть бонуса в виде опциона.

Business Insider

Рейтинг по подразделениям выглядит следующим образом:

Облако и ИИ: $204,135

Реклама и экосистемы: $191,597

Безопасность: $189,285

Azure: $176,035

Устройства и инструменты: $175,123

Microsoft AI: $170,456

Xbox: $168,831

CoreAI: $167,759

Издание также систематизировало данные в зависимости от уровня сотрудника.

Business Insider

Для уровня 59 базовая зарплата варьируется от $120,8 тыс. до $124 тыс., денежные бонусы — от $3 тыс. до $19,3 тыс. (8–14%), вознаграждение в виде опционов — от $7,0 тыс. до $19,3 тыс. На уровне 67 эти показатели достигают $248–$250 тыс. базовой зарплаты, $70–$82 тыс. бонусов (28–34%) и $145–$252 тыс. в опционах.

Ранее BI опубликовало данные о зарплатах в Google. Издание установило, что инженеры-программисты компании могут зарабатывать до $340 тыс. в год, а старшие инженеры и менеджеры продуктов получают до $323 тыс. и $280 тыс. соответственно. Эти суммы не включают бонусы и доли в акциях, которые значительно увеличивают общий доход сотрудников.