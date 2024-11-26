Чтобы урегулировать иск, компания Walt Disney согласилась выплатить $43,3 млн, сообщает Reuters. В нем утверждается, что сотрудницы компании в Калифорнии за 8 лет заработали на $150 млн меньше, чем их коллеги-мужчины.

По словам трех юридических фирм, представляющих интересы истцов, компания согласилась нанять экономиста по трудовым вопросам на три года. Это было сделано для анализа справедливости оплаты труда и устранения различий среди всех штатных сотрудников компании в штате Калифорния ниже уровня вице-президента, не состоящих в профсоюзе.

Изначально иск был подан Ларондой Расмуссен в 2019 году, после того как она узнала, что 6 мужчин на аналогичных должностях зарабатывают значительно больше, чем она. В их числе был коллега с опытом работы на несколько лет меньше, который зарабатывал на $20 тыс. в год больше нее.

В итоге к иску присоединились около 9 тыс. нынешних и бывших сотрудниц компании. Disney пыталась предотвратить разбирательство по коллективному иску, но в декабре прошлого года судья постановил, что слушание будет продолжено. По словам юристов, мировое соглашение, поданное в суд штата Калифорния, еще должно быть утверждено судьей.

«Я горячо приветствую г-жу Расмуссен и женщин, которые подали иск о дискриминации против Disney, одной из крупнейших развлекательных компаний в мире. Они рисковали своей карьерой, чтобы поднять вопрос о неравенстве в оплате труда», — сказала партнер юридической компании Andrus Anderson Лори Андрус.

В пользу иска говорит и анализ кадровых данных Disney с апреля 2015 года по декабрь 2022 года. Согласно результатам, сотрудницам компании платили примерно на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам. Анализ был проведен Дэвидом Неймарком, профессором Калифорнийского университета в Ирвайне и экономистом по вопросам труда.

Ранее сообщалось, что в тематических парках Disney начался самый оживленный сезон, который знаменует переход от хэллоуинских украшений к рождественским цветам. В ежегодной работе задействованы множество сотрудников, при этом большая часть монтажных работ выполняется в ночное время, когда парк закрыт.