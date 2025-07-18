В парке Disney World во Флориде появились новые обитатели — дроиды BDX из вселенной «Звездных войн». Посетители тематической зоны Star Wars: Galaxy’s Edge теперь могут встретить свободно передвигающихся роботов высотой по колено. Это новое поколение интерактивных персонажей, призванных сделать впечатления гостей еще более яркими и реалистичными.

Disney

Основная задача инженеров Disney Imagineering — создание персонажей, которые не просто выглядят аутентично, а ведут себя как живые существа. Один из главных продуктов подразделения — дроиды BDX со встроенным ИИ. Обучение нейросетей для роботов ученые проводили в симуляции, и только после этого машина смогла сделать свой первый шаг в реальном мире. Роботы учатся двигаться и балансировать, создавая у гостей ощущение встречи с настоящим персонажем.

Дроиды, получившие прозвище «Утята» за их неуклюжую двуногую походку, появляются в парке семь раз в день. Увидеть их можно со вторника по субботу в 10:30, 11:30, 12:30, и в начале часа с 15 до 18. Аттракцион будет доступен для посетителей до 30 августа 2025 года. Ранее эти роботы уже появлялись в ограниченном режиме в калифорнийском Диснейленде в конце 2023 и в 2024 году.

Disney стремится создавать «эмоциональную связь через технологии», что напрямую влияет на посещаемость парков и лояльность аудитории. Однако запуск столкнулся с реальными проблемами. Дроиды оказались не готовы к климату Флориды. «Утята» не водостойкие, и персонал накрывает их пакетами при малейшем дожде.

Ранее Disney для разработки таких роботов заключил партнерство с компанией Nvidia.

