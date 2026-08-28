За последний год 78% дизайнеров хотя бы раз переделывали брендинг, айдентику или визуальную концепцию, которые до них пытались создать с помощью нейросетей или недорогих подрядчиков. Такие данные приводят креативное агентство RGBY и форум «Мультибрендинг» по итогам опроса более 1000 дизайнеров, среди которых были сотрудники агентств и фрилансеры. Подробности — в распоряжении «Инка».

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При этом 46% респондентов сталкивались с обратной ситуацией: заказчик принимал сделанную дизайнером вручную работу за результат ИИ и критиковал ее именно по этой причине. Каждый третий участник исследования считает, что нейросетевые варианты брендинга становятся все сложнее отличить друг от друга.

ИИ также меняет ожидания клиентов относительно сроков и стоимости работы. 52% дизайнеров считают, что требования заказчиков по скорости выросли быстрее, чем реальная скорость работы над проектами. Еще 36% получают в брифах требование «не выглядеть как ИИ».

При этом 58% опрошенных считают, что заказчик потенциально готов передать нейросети большую часть проекта при скидке от 31% и выше. Самым распространенным вариантом оказалась скидка 31–50% — ее назвали 35% респондентов.

Однако полностью сгенерированный результат пока редко используется без существенной ручной переработки. Половина дизайнеров оценивает долю таких материалов в 11–30%. Еще 27% считают, что без серьезных доработок используется не более 10% ИИ-генераций, а 13% — что они вообще не попадают в итоговый проект. Для 30% участников нейросети в типичном проекте пока закрывают преимущественно вспомогательные задачи, включая поиск референсов и создание мудбордов.

Одновременно ИИ способен усиливать менее опытных специалистов. 48% дизайнеров допускают, что талантливый джуниор с нейросетями может создать более сильное решение, чем опытный, но менее креативный мидл.

На этом фоне, по мнению сооснователя и генерального директора RGBY Павла Борейко, снижается ценность непосредственно производства, тогда как роль креативного мышления растет. По его словам, первый визуальный вариант теперь проще получить с помощью нейросетей, поэтому для заказчика становится менее очевидна разница между быстрой генерацией и полноценным креативным решением. Все большее значение приобретают авторский взгляд, насмотренность и способность выбрать вариант, который действительно решает задачу бренда.

Борейко также считает, что по мере роста объема ИИ-контента будет увеличиваться ценность авторского стиля и живой экспертизы. По данным исследования, с этим согласны 79% дизайнеров.

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