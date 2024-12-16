В последние годы наблюдается тенденция к возрождению Домов культуры. Они становятся точками притяжения для разных поколений. Не последнюю роль в этом играет ребрендинг и создание собственной визуальной айдентики. Модернизируются не только такие известные площадки, как ЗИЛ или ГЭС-2, но и культурные пространства в различных регионах России. Эксперты рассказали редакции Inc., как сегодня меняется концепция ДК.

Модернизация таких пространств, по словам практикующего арт-директора, творческого руководителя школы дизайна НИУ МГСУ, члена Союза Дизайнеров России и жюри проекта «Фабрика дизайна 3.0» Алексея Баранова, часто способствует крупный бизнес.

Кроме того, в небольших городах функции ДК берут на себя учебные учреждения, совмещающее художественную школу и различные секции.

По мнению урбаниста-стратега «Студии Артемия Лебедева», управляющего партнера агентства территориального развития «Свечение», куратора конкурса «Фабрика дизайна 3.0» Олега Питецкого, сегодня восстановление роли ДК не менее актуально, чем много лет назад, а с новыми сервисами и платформами делать это намного проще.

В 2022 году в Москве произошла масштабная реорганизация в сфере культуры. 22 библиотеки и девять культурных центров каждого административного округа были объединены в 11 учреждений нового формата.

Прежде всего, это место встреч людей с общими интересами. «Мы называем это третьим местом», — рассказывает директор ДК «Темп» в Алтуфьево Ольга Мигина.

Эту концепцию предложил социолог Рэй Олденбург: пространства, не связанные ни с домом, ни с работой, но являющиеся важным элементом социальной жизни. Здесь можно найти единомышленников, участвовать в общественной деятельности, акциях и мероприятиях, учиться новому и делиться своими знаниями.

В России роль «третьего места» всегда выполняли учреждения культурно-досугового типа. К концу прошлого века их сеть насчитывала более 80 тыс. адресов.

За 25 лет ситуация изменилась, количество клубов сократилась вдвое, сейчас их, по данным статистики, около 40 тыс.

Одна из главных задач современного ДК, по словам Мигиной, — сохранение культурного наследия. «Мы организуем выставки, концерты, театральные постановки, чтобы поддерживать связь с традициями и историей нашей страны», — говорит она.

В ДК, как правило, организованы ремесленные секции и кружки декоративно-прикладного творчества. Мелкая моторика и умение образно мыслить положительно влияют на работу мозга. И здесь, по мнению Мигиной, проявляется еще одна важная функция ДК — терапевтическая.

Еще одна задача — привлечение молодежи. «В наше время развития креативных индустрий у общества сформировался запрос на сервисы и дополнительное образование по новым направлениям, например диджитал-дизайну, дизайну среды. Создание на базе ДК таких студий будет способствовать их развитию», — считает Олег Питецкий.

Привлечь молодежь, наладить с ней общий язык и совместно улучшать городскую среду позволяет создание собственной айдентики и визуального имиджа. По мнению Елены Бахтиной, директора культурного центра «Строгино», в современном городском пространстве важны следующие особенности дизайна и проектирования:

доступность для всех категорий населения, включая людей с ограниченными возможностями, пожилых и детей;

функциональность, обеспечивающая удобство и логичную организацию пространства;

безопасность и экологическая устойчивость;

зонирование, позволяющее разделить пространство на функциональные области;

использование цвета, текстуры и художественной росписи для визуального зонирования;

освещение, обеспечивающее комфортное пребывание посетителей;

мебель, соответствующая общему стилю и удобная для посетителей;

концепция и художественный образ, создающие уникальность и привлекательность пространства.

Олег Питецкий предлагает ДК выращивать специалистов самостоятельно. «Если в Дом культуры внедряются креативные индустрии и у него появляется своя мастерская дизайна, это очень быстро приведет к его ребрендингу», — считает он.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие годы модернизация домов культуры и культурных центров будет еще больше набирать обороты, а сами они — привлекать все больше людей разных возрастов, становиться площадкой для самовыражения и развития городской среды. Питецкий выделяет три главных тренда развития современных ДК:

● трансформация образовательной программы — создание мастерских для обучения тех, кто сможет создавать для ДК новый дизайн, контент и другие элементы визуального имиджа;

● увеличение площадей, активов и ресурсов ДК, в том числе кадрового состава;

● улучшение городской среды и уровня жизни района за счет развития ДК.

Бахтина отмечает, что отношение общества к домам культуры меняется. Сегодня многие ДК переименованы в культурные центры, в них проведен капитальный ремонт. Жители уже проявляют к ним активный интерес.

Популяризировать ДК можно за счет комфортных условий, профессионального уровня коллективов, проведения разнообразных интересных мероприятий для всех возрастов и оказания дополнительных услуг, считает Бахтина.

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