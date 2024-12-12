Развитие современных технологий способствует созданию «умных городов», где интеграция цифровых решений улучшает качество жизни и повышает безопасность жителей. В России на протяжении шести лет реализуется проект Минстроя по цифровизации городского хозяйства. При этом, эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, что россияне довольно поверхностно знакомы с понятием «умный город».

Опрос показал, что знает или имеет представление об «умном городе» в той или иной степени каждый третий (33%) россиянин, а тех, кто хорошо разбирается в теме, — единицы (2%).

Впервые узнали об этом понятии в ходе опроса ВЦИОМ две трети респондентов (66%). Среди жителей небольших населенных пунктов, численностью до 100 тыс. человек, и сел показатель достигает 71% и 75% соответственно.

Исследователи смогли составить образ типичного россиянина, имеющего представление об «умном городе». Это мужчина (38% против 28% женщин), с высшим или неоконченным высшим образованием (40%), хорошим или средним достатком (37% и 33% соответственно), проживающий в Москве или Санкт-Петербурге (44%).

Отмечается, что в обеих столицах с понятием «смарт сити» знакомы на 11% респондентов, чем в целом по стране. Это можно объяснить тем, что в Москве и Санкт-Петербурге наиболее заметны последствия цифровизации.

Большая часть опрошенных смогли поделиться своим видением «умного города» (56%). Чаще всего россияне подразумевают развитую социальную инфраструктуру и благоустройство (31%). По мнению 22% город становится «умным» после введения новых технологий, таких как искусственный интеллект или видеонаблюдение.

К составляющим «умного города» в представлениях россиян можно также отнести развитую транспортную инфраструктуру (14%), развитую экономику (9%), грамотное управление, руководство, контроль, законы (8%), социальную поддержку и здравоохранение (6%) и грамотных, образованных, воспитанных людей (6%).

Респонденты считают, что «умными» города делает развитие современных ЖКХ-систем, обеспечивающих эффективное использование ресурсов (34%), а также систем отслеживания транспортных потоков (32%).

По мнению четверти россиян для получения статуса необходимо развивать экологические системы мониторинга (28%) и сервис государственных онлайн-услуг (24%). Каждый пятый отметил, что «умными» города сделают системы видеонаблюдения в общественных местах и на транспорте (20%).

Реже всего показателем «умного города» опрошенные считают возможность участвовать в общественной жизни дистанционно (5%). Еще 24% ответили, что необходимо развивать все вышеперечисленные сервисы.

Для отслеживания прогресса в развитии и цифровой трансформации городов был создан Индекс IQ, который рассчитывается для более чем 200 городов, участвующих в проекте Минстроя. По результатам 2023 года в категории «крупнейшие города» лучшие показатели продемонстрировали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Эти же города соответствуют статусу «умного города» и по мнению опрошенных. В ходе опроса ВЦИОМ их выбирали 42%, 27% и 11% респондентов соответственно. Еще 5% назвали Новосибирск, 4% — Екатеринбург, по 2% набрали Нижний Новгород, Владивосток, Краснодар и Уфа. У 36% этот вопрос вызвал затруднения.

Чуть меньше половины россиян признались, что хотели бы жить в «умном городе» (44%), а каждый седьмой, по собственным оценкам, уже живет в таком (14%). Четверть опрошенных они не привлекают (25%), еще 4% не устраивает городская жизнь в целом.

Ранее сообщалось, что ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Это решение позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах.