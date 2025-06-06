В этом году День России, отмечаемый 12 июня, подарит жителям страны продолжительные выходные благодаря правительственному постановлению о переносе выходного дня.

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», в июне россиян ждут четырехдневные мини-каникулы. Благодаря переносу выходного дня с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), период отдыха продлится с 12 по 15 июня включительно. Особенности июньского графика:

11 июня (среда) — предпраздничный сокращенный день (рабочий день будет короче на 1 час);

12 июня (четверг) — государственный праздник День России;

13 июня (пятница) — дополнительный выходной за счет переноса;

14-15 июня (суббота-воскресенье) — стандартные выходные.

Таким образом, в июне 2025 года из 30 дней 19 будут рабочими, а 11 — выходными.

Грамотное использование производственного календаря позволяет бизнесу минимизировать простои, правильно распределять нагрузку на персонал и повышать общую эффективность работы предприятия.

О том, какие дни в 2025 году будут праздничными выходными в России редакция «Инк» рассказала еще в начале года. В мае россияне уже имели возможность отдохнуть дольше обычного.