Большинство опрошенных российских работодателей (64%) заявили, что для них важен не возраст, а опыт соискателя. Только 36% отдают предпочтение молодым специалистам, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на результаты опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и социальной сетью для бизнеса «TenChat».

Высшее образование соискателя интересует 37% работодателей. При этом 30% из них заинтересованы в специалистах со средним профессиональным образованием. 21% респондентов в первую очередь обращают внимание не на диплом, а на опыт будущего сотрудника.

Определяющим фактором при выборе кандидата 40% опрошенных назвали его высокую обучаемость. Для 20% работодателей принципиально важно знание иностранного языка. Инициативность в работе важна для 16% участников опроса, а 14% обращают внимание на опыт работы в аналогичных проектах. 11% работодателей ценят в потенциальном работнике все перечисленные качества.

Согласно результатам опроса, 36% респондентов считают, что идеальный сотрудник должен быть гибким и легко адаптироваться к любым условиям. Для 17% опрошенных важно владение современными технологиями и программами, 14% обращают внимание на лидерские навыки, 13% ценят умение работать в команде. Целеустремленность и креативность выделили по 11% участников опроса.

На вопрос «Должен ли кандидат обладать гибкими навыками?» 49% работодателей ответили, что они важны не меньше, чем профессиональные умения.

Большинство опрошенных (57%) положительно оценивают «зигзагообразную» карьеру специалиста, считая, что это говорит о его богатом опыте. В то же время 42% респондентов относятся к частой смене деятельности отрицательно.

Около 40% работодателей не против того, чтобы кандидат работал одновременно над несколькими проектами, если это не влияет на качество работы. 33% опрошенных относятся к такому опыту положительно и считают, что это свидетельствует о развитых навыках нетворкинга и высокой востребованности специалиста. 27% респондентов выразили отрицательное отношение, полагая, что совмещение обязанностей может отвлекать сотрудника от основных задач.

Низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» проанализировал базу вакансий и выявил высокий спрос на работников, которые рассматривают временную занятость. За год количество таких вакансий увеличилось на 98%.