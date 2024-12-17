Низкий уровень безработицы в стране и дефицит специалистов повлияли на популярность вакансий подработки как среди работодателей, так и среди соискателей. Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» проанализировал базу вакансий и выявил высокий спрос на работников, которые рассматривают временную занятость. За год количество таких вакансий увеличилось на 98%. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Для компаний вакансии с временной занятостью — это хорошая возможность хотя бы частично закрыть потребность в персонале, а для соискателей — это обилие выбора вариантов подработки и возможность дополнительного заработка. За год количество откликов на вакансии с возможностью подработки увеличилось в 3,3 раза.

Наибольшим спросом среди работодателей пользуются курьеры, официанты, бармены, водители, врачи, учителя, менеджеры по продажам, грузчики, мерчендайзеры, повара, диспетчеры, уборщицы, операторы call-центров, кассиры, кладовщики, разнорабочие.

Доля вакансий с временной занятостью растет с 2021 года, но этом году в условиях острого кадрового дефицита еще больше работодателей стали рассматривать временный персонал.

Ранее предложения подработки были одними из наиболее эффективных инструментов найма среди ретейлеров, которые практикуют привлечение временных сотрудников, к примеру, в пиковые сезоны, праздники или распродажи.

В 2024 году все больше работодателей начали активно искать сотрудников на частичную занятость. Приоритетными стали сферы доставки, торговли и складского хозяйства. При этом на подработку приглашают не только персонал массового найма без опыта и квалификации, но и высококвалифицированных специалистов, например, врачей, педагогов.

В топ-5 предложений подработки с наибольшими медианными зарплатами вошли:

монтажники (120 тыс. руб.);

курьеры (108 тыс. руб.);

упаковщики (95 тыс. руб.);

официанты (74 тыс. руб.);

водители (70 тыс. руб.).

При этом на зарплату свыше 90 тыс. руб. могут рассчитывать только те, кто будет брать на себя максимальное количество заказов и смен. Часто подобный вариант частичной занятости предполагает ненормированный график с рабочим днем не менее 12 часов.

Ранее аналитики платформы hh.ru и банка для предпринимателей и предприятий «Точка» сообщили об увеличении спроса среди работодателей на специалистов в области бухгалтерского учета. В ноябре общее число вакансий бухгалтеров в России достигло 272 тыс. По данным экспертов, чаще всего бухгалтеры требуются в розничной торговле.