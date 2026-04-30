В Совете Федерации пересмотрели подход к дарксторам в жилых домах и отказались от идеи их запрета. Вместо этого сенаторы предложили ввести добровольные правила работы для участников рынка доставки.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Обсуждение прошло на заседании профильного комитета, где рассматривались жалобы на рост числа складов онлайн-заказов в жилых кварталах. Участники признали, что такие объекты нередко становятся источником конфликтов с жителями.

В работе совещания участвовали представители X5 Group, «Самокат», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и «ВкусВилл». Они подтвердили обсуждение инициативы и выразили готовность участвовать в ее реализации.

Вместо запретительных мер предложен регламент «добрососедства». Его задача — снизить влияние дарксторов на повседневную жизнь жильцов без ограничения работы сервисов доставки.

Документ предусматривает базовые требования: соблюдение тишины при разгрузке, использование менее шумного оборудования, поддержание порядка вокруг объекта и контроль за парковкой транспорта сотрудников и поставщиков.

Отдельно прописана обязанность оперативно реагировать на обращения жителей. Для этого компании должны наладить прямую коммуникацию с жильцами.

В Совфеде считают, что такая модель позволит избежать жесткого регулирования и при этом снизить напряженность. Участники рынка, включая «Яндекс», заявили, что готовы внедрять эти принципы как отраслевой стандарт.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что речь идет не о новых нормах, а о детализации действующего законодательства с учетом специфики онлайн-торговли. Часть подходов уже тестируется на практике, в том числе в «Самокате».

Инициатива пришла на смену более жесткому сценарию. В ноябре 2025 года в Совете Федерации рассматривали законопроект сенатора Олег Голов о полном запрете дарксторов в многоквартирных домах.

