В Совете Федерации пересмотрели подход к дарксторам в жилых домах и отказались от идеи их запрета. Вместо этого сенаторы предложили ввести добровольные правила работы для участников рынка доставки.
Обсуждение прошло на заседании профильного комитета, где рассматривались жалобы на рост числа складов онлайн-заказов в жилых кварталах. Участники признали, что такие объекты нередко становятся источником конфликтов с жителями.
В работе совещания участвовали представители X5 Group, «Самокат», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и «ВкусВилл». Они подтвердили обсуждение инициативы и выразили готовность участвовать в ее реализации.
Вместо запретительных мер предложен регламент «добрососедства». Его задача — снизить влияние дарксторов на повседневную жизнь жильцов без ограничения работы сервисов доставки.
Документ предусматривает базовые требования: соблюдение тишины при разгрузке, использование менее шумного оборудования, поддержание порядка вокруг объекта и контроль за парковкой транспорта сотрудников и поставщиков.
Отдельно прописана обязанность оперативно реагировать на обращения жителей. Для этого компании должны наладить прямую коммуникацию с жильцами.
В Совфеде считают, что такая модель позволит избежать жесткого регулирования и при этом снизить напряженность. Участники рынка, включая «Яндекс», заявили, что готовы внедрять эти принципы как отраслевой стандарт.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что речь идет не о новых нормах, а о детализации действующего законодательства с учетом специфики онлайн-торговли. Часть подходов уже тестируется на практике, в том числе в «Самокате».
Инициатива пришла на смену более жесткому сценарию. В ноябре 2025 года в Совете Федерации рассматривали законопроект сенатора Олег Голов о полном запрете дарксторов в многоквартирных домах.
