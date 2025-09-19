В Симферополе начал работу сервис «АйСи доставка» — первый в Крыму проект по экспресс-доставке продуктов из дарксторов. Запуск пока прошел в пилотном режиме в Симферополе. В компании отметили, что время доставки составляет от 15 до 60 минут. В планах — расширение на другие города полуострова. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Ассортимент включает свыше 1 тыс. наименований: мясо, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты, деликатесы, заморозку, хлеб, выпечку, полезную еду, бакалею, детское питание, товары для дома. Товары поставляются от федеральных и местных производителей.

Заказы развозят курьеры на электровелосипедах с термосумками для сохранения температуры.

Пилот охватил Симферополь в пределах объездных дорог. Население города составляет около 350 тыс. человек, а всего полуострова — около 2 млн человек.

Заказ можно оформить через сайте после авторизации — становится доступно добавление товаров в корзину после указание адреса доставки и контактного телефона. В личном кабинете также доступно отслеживание статуса доставки. Бесплатно привезут заказ на сумму от 1,5 тыс. руб.

Сервис использует сеть компактных автоматизированных складов для быстрой сборки. Поставки на них обеспечивает логистический оператор «АйСи логистик» напрямую от производителей и дистрибьюторов, что позволяет предлагать цены ниже, чем в многих магазинах.

Читайте также Uber протестирует доставку еды дронами

Генеральный директор «АйСи доставки» Александр Пахно отметил, что-то, что давно стало нормой в большинстве регионов, теперь есть у крымчан — свежие продукты у двери за считаные минуты. По его словам, собственная инфраструктура холдинга, включая склады и автопарк, обеспечивает конкурентные цены и оперативность.

Крупные российские сервисы доставки еды, такие как «Самокат» или «Яндекс Лавка», не работают в Крыму. Причиной стали международные санкции, введенные после присоединения Крыма в России в 2014 году, которые неоднократно продлевались.