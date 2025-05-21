На своей конференции I/O 2025 Google анонсировала несколько новых генеративных ИИ-моделей. Среди них Imagen 4 для создания изображений, инструмент для кинематографистов Flow и музыкальная платформа Lyria 2. Эти новинки призваны вооружить творцов мощными средствами для реализации их идей.

Модель Imagen 4 одинаково хорошо справляется как с фотореалистичными, так и с абстрактными стилями, поддерживает создание изображений в различных соотношениях сторон и с разрешением до 2K. Существенно улучшена работа с текстом и типографикой, что упрощает создание персонализированных открыток, постеров и даже комиксов. Imagen 4 уже доступна в приложении Gemini, Whisk, Vertex AI и интегрирована в сервисы Workspace, такие как Slides, Vids и Docs. В ближайшее время ожидается выпуск ускоренной версии Imagen 4, которая будет работать до 10 раз быстрее текущей.

Специально для кинематографистов Google разработала инструмент Flow. Это ИИ-платформа для создания фильмов, которая обьединяет возможности передовых моделей Google DeepMind: Veo (для видео), Imagen (для изображений) и Gemini (для понимания и генерации текста). Flow позволяет пользователям описывать желаемые кадры на естественном языке, управлять всеми компонентами своей истории – актерами, локациями, обьектами и стилями – в едином удобном интерфейсе, и сплетать из них кинематографические сцены. Flow доступен подписчикам планов Google AI Pro и Ultra на территории США.

Google также расширила доступ к Music AI Sandbox, работающей на базе модели Lyria 2. Эта платформа включает ИИ-инструменты для создания музыки. Lyria 2 доступна для создателей контента через YouTube Shorts и для корпоративных клиентов через Vertex AI. Кроме того, интерактивная модель генерации музыки Lyria RealTime, лежащая в основе MusicFX DJ, стала доступна через API в AI Studio, позволяя любому желающему интерактивно создавать, контролировать и исполнять генеративную музыку в реальном времени.

Google уделяет особое внимание ответственному созданию и использованию генеративных технологий. Все материалы, созданные с помощью Veo 3, Imagen 4 и Lyria 2, будут продолжать маркироваться с использованием технологии SynthID. С момента запуска в 2023 году SynthID использовался для разметки более 10 млрд изображений, видео, аудиофайлов и текстов, помогая идентифицировать их как сгенерированные ИИ и снижая риски дезинформации и неверной атрибуции.

Компания также запустила портал SynthID Detector – верификационный сервис, который позволяет пользователям загрузить файл и проверить, содержит ли он полностью или частично метку SynthID.