Биотехнологические компании NorthStrive Biosciences и Yuva Biosciences расширили сотрудничество в разработке препарата, который в будущем может помочь сохранять мышечную массу во время терапии средствами класса GLP-1.

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Препараты, воздействующие на рецепторы GLP-1, получили широкое распространение как средство для снижения веса. Однако вместе с жировой тканью человек может терять и часть мышечной массы. Это влияет не только на физическую силу — мышцы участвуют в обмене веществ, помогают сохранять подвижность и поддерживают выносливость.

Компании планируют изучить четыре потенциальных препарата, найденных с помощью искусственного интеллекта. За шесть месяцев разработчики хотят выбрать наиболее перспективное соединение и еще одно оставить в качестве резервного для дальнейших исследований.

Для поиска подходящих молекул Yuva использует собственную платформу MitoNova. Она анализирует биологические и химические данные, а также показатели работы митохондрий. Система ищет соединения, способные воздействовать на ANT1 — белок митохондрий, связанный с энергетическим обменом в клетках скелетных мышц.

На предыдущем этапе все четыре соединения повышали активность ANT1 в выращенных в лаборатории клетках человеческих скелетных мышц, причем полученный эффект оказался статистически значимым.

Теперь разработчики подробнее сравнят четыре соединения. Сначала они унифицируют лабораторные процедуры, а затем протестируют молекулы на более зрелых моделях мышечных клеток. На заключительном этапе их сравнят по митохондриальным биомаркерам, влиянию на выработку энергии клетками и предполагаемому механизму действия.

По итогам программы компании рассчитывают выбрать основной и резервный варианты для дальнейшей разработки. Затем перспективным молекулам предстоит пройти доклинические исследования и клинические испытания, где будут оценивать их безопасность и эффективность. Только после этого можно будет говорить о потенциальной подаче документов на одобрение FDA.

NorthStrive уже разрабатывает EL-22 — препарат на основе пробиотического подхода, предназначенный для сохранения мышечной массы во время терапии GLP-1. Новый проект строится на другом принципе. Кандидаты Yuva относятся к малым молекулам и должны воздействовать на ANT1.

Пока проект находится на ранней стадии. Даже успешные лабораторные результаты не означают, что один из кандидатов окажется безопасным и эффективным для людей. До потенциального появления такого препарата на рынке могут пройти годы исследований и клинических испытаний.

Проект стал еще одним примером того, как биотехнологические компании используют ИИ для поиска потенциальных лекарств. В этом случае разработчики пытаются воздействовать на митохондриальные процессы, связанные с работой мышечной ткани.

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