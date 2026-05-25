Минцифры вместе с Минэнерго разрабатывают новую схему энергоснабжения Московского региона, чтобы через 5–7 лет компании снова могли строить ЦОДы в Москве и области, заявил замминистра цифрового развития Евгений Филатов.

Сейчас в столице действуют ограничения на подключение дата-центров к сетям. С февраля энергокомпании отказывают в договорах — мощностей нет, они либо заняты, либо зарезервированы на 2026–2028 годы. 3 февраля энергосистема Москвы и Подмосковья зафиксировала рекорд — 21 126 МВт, сообщили в «РТК-ЦОД».

Филатов предложил строить ЦОДы с собственной генерацией. Некоторые компании уже планируют такие проекты, чтобы не зависеть от общей сети. При этом такие центры не обязательно размещать в столице, заметил замминистра. Власти уже ввели понятие «ЦОД» в федеральное законодательство, отделив его от майнинга, чтобы в энергодефицитных регионах ограничивать майнинг и высвобождать мощности для дата-центров.

В РТК-ЦОД уточнили, что ведомства также ускоряют техприсоединение через «лендинги» — участки с уже готовым подключением. В НИУ ВШЭ сообщили, что энергопотребление Москвы ежегодно обновляет максимумы: в 2025 году — 21,6 ГВт, в 2026-м ожидается 21,8 ГВт, резерв упадет ниже 5%. Мощность перспективных ЦОДов по заявкам — 2,23 ГВт, из них 1,7 ГВт не учтены в прогнозе до 2031 года. К 2028 году потребление ЦОДов вырастет до 3,1 ГВт.

Среди проектов с собственной генерацией чаще рассматривают газовую. Стоимость 1 кВт·ч может быть в 1,5–2 раза ниже сетевых тарифов при текущих ценах на газ. Солнечные батареи полностью ЦОД не запитают, но снизят пики в жару. Сегодня лишь 1% ЦОДов в мире работает на собственной генерации, но многие компании уже просчитывают эту опцию, отмечают эксперты.

Собственную генерацию прорабатывают «Ростелеком-ЦОД», IXcellerate, DataPro, Selectel, а также «Сбер» и «Росатом», которым важна инфраструктура с минимальными задержками, говорит Тимофей Воронин из «Интеллектуальной аналитики».

