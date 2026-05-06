Строительство инфраструктуры для центров обработки данных могут частично освободить от обязательных согласований с владельцами земельных участков. Если работы ведутся под землей без вскрытия поверхности, собственников будут только уведомлять. Такая норма содержится в проекте дорожной карты по развитию ЦОД, подготовленном Аналитическим центром при правительстве.

Инициатива предполагает изменение норм Гражданского кодекса, который сейчас требует получать согласие всех владельцев участков, через которые проходят линии связи и энергоснабжения. В условиях плотной застройки линии коммуникаций могут проходить через десятки участков, и отказ даже одного собственника может остановить проект. В результате операторам приходится идти в суд, менять маршруты или выплачивать завышенные компенсации.

Предлагаемые изменения не затронут случаи, когда работы ведутся с вскрытием поверхности, например при прокладке траншей. При использовании горизонтального направленного бурения, когда коммуникации прокладывают под землей без повреждения поверхности, согласие собственников не потребуется — достаточно уведомления.

По оценке разработчиков инициативы, это позволит сократить сроки подготовки инфраструктуры для ЦОД на 30–40%, а также снизить судебные издержки и расходы на компенсации. В Минцифры сообщили, что знакомы с инициативой, но считают необходимым ее дополнительное обсуждение с отраслью и ведомствами.

Проблема согласований остается одной из ключевых ограничений для отрасли: прокладка линий протяженностью в несколько километров может пересекать десятки участков, принадлежащих частным лицам, компаниям и государству. По оценкам рынка, получение всех разрешений занимает от шести до 18 месяцев, а в конфликтных случаях растягивается более чем на два года — это сопоставимо со сроками строительства самого дата-центра.

На этом фоне спрос на вычислительные мощности продолжает расти, а развитие ЦОД власти рассматривают как часть технологического суверенитета. Участники рынка отмечают, что проекты становятся сложнее из-за перегруженности существующей инфраструктуры и затяжных согласований новых подключений, особенно в городах.

Дополнительные издержки создают не только затянутые сроки, но и действия отдельных собственников, которые используют согласования как инструмент давления: требуют завышенные выплаты или полностью блокируют работы. В результате даже при наличии свободных мощностей проекты ЦОД приходится переносить или менять.

Некоторые участники рынка ссылаются на международную практику, где для таких проектов используют публичные сервитуты, ускоренные процедуры согласования и специальные инфраструктурные коридоры. При этом внедрение подобных механизмов в России потребует доработки законодательства и учета интересов собственников — в том числе гарантий уведомления, компенсаций и судебной защиты.

