Томский государственный университет (ТГУ) и Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) начали совместную разработку первого в России образовательного ИИ-модуля для химиков. Проект призван решить проблему нехватки специалистов, умеющих применять искусственный интеллект в химической отрасли.

ТГУ

Основная проблема заключается в отсутствии единых стандартов обучения ИИ в химических вузах. Каждое учебное заведение идет своим путем, из-за чего уровень цифровой грамотности выпускников сильно различается. При этом работодатели в химии, фармацевтике и материаловедении все больше нуждаются в кадрах с такими компетенциями.

Решением станет создание унифицированного образовательного модуля. Проект реализуется в рамках Университетского консорциума исследователей больших данных, в который входят 79 вузов. Новый модуль задаст обязательный уровень знаний в области ИИ для всех химиков, что сделает выпускников более конкурентоспособными.

С точки зрения развития индустрии, это важный шаг. Специалисты, владеющие ИИ, смогут быстрее разрабатывать новые материалы и оптимизировать химические процессы. Это напрямую способствует укреплению технологического суверенитета страны в стратегически важных отраслях.

ТГУ и КНИТУ сначала разработают и апробируют новый модуль. После успешного тестирования эту образовательную практику планируется тиражировать и в других университетах России. Это позволит системно подойти к подготовке кадров для современной химической промышленности.



Ранее сообщалось, что Microsoft, OpenAI и Anthropic выделят $23 млн, чтобы обучить 400 тыс. учителей работе с ИИ.