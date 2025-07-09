Microsoft, OpenAI и Anthropic создали в США Национальную академию обучения взаимодействию с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает пресс-служба компании Сэма Альтмана. Программа стоимостью $23 млн, стартующая осенью 2025 года, направлена на обучение 400 тыс. американских учителей начальных и средних школ работе с ИИ.

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Microsoft выделит $12,5 млн, OpenAI — $10 млн, включая $2 млн в виде вычислительных ресурсов, а Anthropic инвестирует $500 млн в первый год с возможным увеличением. Программа охватит как общие принципы работы ИИ, так и использование инструментов компаний-участников.

Курсы, включающие онлайн- и очные тренинги в Нью-Йорке, помогут педагогам интегрировать ИИ в образовательный процесс.

Инициатива отвечает на вызовы, связанные с использованием ИИ в школах. В 2023 году департамент образования Нью-Йорка сначала запретил ChatGPT на школьных устройствах, но затем создал лабораторию для изучения ИИ. Академия стремится создать национальную модель интеграции ИИ в образование без увеличения нагрузки на педагогов.

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Главный директор по глобальным вопросам OpenAI Крис Лихэйн в беседе с CNN отметил, что компания хочет подготовить учеников к эпохе интеллекта через учителей».

Ранее Google запустил целый набор инструментов на базе ИИ, специально разработанных для образовательной сферы. Центральное место в нем занимают Gemini for Education и Gemini in Classroom. Эти продукты основаны на LearnLM — семействе моделей Gemini, оптимизированных специально для обучения и преподавания.