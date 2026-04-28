Минфин продолжает формировать правовую базу для рынка цифровых активов. Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс с новыми правилами налогообложения операций с криптовалютой и другими цифровыми инструментами. По данным источников «Ведомостей», документ уже рассмотрен и одобрен правительственной комиссией.

До сих пор многие операции с криптовалютой находились в серой зоне. Активы использовались, но единый порядок учета доходов, расходов и налоговых обязательств оставался размытым. Теперь власти намерены встроить этот сегмент в общую финансовую систему.

Ключевая инициатива касается НДФЛ для граждан. Минфин предлагает ввести отдельный механизм налогообложения доходов, обмена или иного выбытия криптовалюты. Налог предлагается начислять только на прибыль — то есть на разницу между доходом от сделки и расходами на покупку актива.

По сути это переход к модели, знакомой инвесторам по рынку ценных бумаг. Если человек заработал на росте стоимости цифрового актива — он платит налог. Если прибыли нет, обязательства не возникает. Такой подход делает правила более понятными и предсказуемыми.

Для расчета налога можно будет учитывать подтвержденные расходы. В их числе стоимость приобретения криптовалюты, комиссии бирж и посредников, платежи за услуги операторов инфраструктуры, а также другие затраты, напрямую связанные с хранением, обменом или продажей активов.

Заметно вырастет и роль посредников рынка. Брокеры, управляющие компании и иные структуры, через которые проходят выплаты клиентам, могут получить статус налоговых агентов. На них ляжет обязанность удерживать налог, хранить документы и передавать сведения в ФНС. Это усилит контроль государства за движением средств в отрасли.

Одновременно Минфин предлагает снизить нагрузку на часть инфраструктуры рынка. От НДС планируется освободить услуги цифровых депозитариев, обменных сервисов и ряд сопутствующих операций. Это может стать стимулом для развития легальных сервисов внутри России.

Эксперты при этом отмечают, что многие вопросы остаются без ответа. Среди них — порядок расчета дохода при обмене одной криптовалюты на другую, выбор курса для налогового учета, учет комиссий зарубежных площадок и операции между собственными кошельками. Итоговый эффект реформы станет понятен после принятия закона и официальных разъяснений.

