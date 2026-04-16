Московская биржа готовится расширить линейку инструментов за счет криптовалют и уже технологически адаптирует инфраструктуру под новый рынок. Запуск торгов станет возможен после вступления в силу закона о регулировании криптоактивов, который ожидается в начале 2027 года.

Глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов на «Биржевом форуме 2026» заявил, что площадка хочет быть полностью готовой к старту операций сразу после появления законодательной базы. «Мы планируем технологически быть готовы начать операции с момента вступления закона в силу», — отметил он.

Сегодня Московская биржа уже работает с широким спектром активов — от акций и облигаций до валюты, сырья и производных инструментов. В товарном сегменте доступны и более «экзотические» контракты: например, фьючерсы на апельсиновый сок и кофе, привязанные к мировым ценам на соответствующие сырьевые рынки.

Такие инструменты используются не для физической поставки продукции, а для хеджирования рисков и спекулятивной торговли, позволяя инвесторам зарабатывать на колебаниях глобальных сырьевых цен.

Крипторынок активизируется не только в России. В Белоруссии прорабатывается механизм, который позволит самозанятым гражданам получать оплату труда в криптовалюте. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. По его словам, речь идет о создании условий, при которых такие выплаты будут проводиться через криптобанки, обеспечивающие проведение и учет подобных операций.