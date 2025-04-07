Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, в котором предлагают при вынесении приговора по уголовным делам считать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством.

Соавторами проекта являются депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В пресс-службе партии сообщили, что соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

По словам Миронова, принятие этой инициативы позволит ужесточить наказание за преступления, совершенные с применением высоких технологий и создать дополнительные правовые механизмы для защиты граждан. Он также напомнил о поручении Владимира Путина усилить меры по борьбе с мошенничеством в интернете.

По мнению политика, использование ИИ для создания «дипфейков» стало одним из наиболее опасных способов обмана граждан. Эти технологии, позволяющие подделывать лица и голоса людей, применяются для мошенничества, получения доступа к финансовым средствам, дискредитации и шантажа.