Компания из Тайваня Techman Robot объявила о стратегическом сотрудничестве с подразделением сварочных систем Panasonic Connect. Цель партнерства — ускорить разработку решений для автоматизации сварочных процессов на японском рынке. Сотрудничество между компаниями началось в 2023 году, и теперь они планируют усилить свое присутствие в Японии.

Фото: Panasonic

Для упрощения настройки роботизированной сварки Techman Robot разработала модуль Welding Node, который интегрируется с полностью цифровыми сварочными аппаратами Panasonic. Новый комплекс позволит справиться с растущей нехваткой рабочей силы в сварочной промышленности при помощи автоматизации процессов.

Технология Techman Robot включает встроенную систему машинного зрения и ИИ-функции для интуитивно понятного, простого и гибкого управления устройством.

Ранее японские исследователи создали робота, который может самостоятельно собирать ягоды клубники с высоких грядок и ухаживать за растениями. Этот аппарат также придуман для компенсации дефицита рабочей силы.