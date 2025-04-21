Ученые из Осакского столичного университета разработали автономного робота для сбора клубники в системах высоких грядок с использованием лидаров — систем для определения расстояния до объектов при помощи лазерного луча. Эта инновация направлена на решение проблемы нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве Японии, особенно в трудоемком процессе сбора клубники.

Фото: Takuya Fujinaga

Команда создала алгоритм, позволяющий роботу трудиться в двух режимах: навигация к заданным точкам и движение вдоль приподнятых грядок. Используя лидар, который с помощью лазерных импульсов создает детальные 3D-карты, робот поддерживает точное расстояние от грядок и контролирует прицельность движений собственных манипуляторов. Эффективность системы была подтверждена как в виртуальных симуляциях, так и в реальных полевых испытаниях.

«Если роботы смогут более точно перемещаться по ферме, расширится спектр задач, которые они могут выполнять автоматически, — не только сбор урожая, но и мониторинг заболеваний и обрезка растений. Я попытался создать более практичного в использовании сельскохозяйственного робота и надеюсь, что он внесет значительный вклад в повышение эффективности работы и сокращение трудозатрат, особенно при сборе урожая с высоких грядок», — отметил автор исследования Такуя Фудзинага из Высшей школы инженерии Осакского столичного университета.

Новое устройство особенно актуально на фоне сокращения сельскохозяйственной рабочей силы в Японии, которое вызвано старением населения и снижением интереса к фермерству среди молодого поколения. Автономный робот не только помогает в сборе урожая, но и имеет потенциал для выполнения таких задач, как мониторинг заболеваний и обрезка растений.